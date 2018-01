Contrato até 2023 e cláusula de € 100 milhões: Mina é anunciado pelo Barcelona

Mina já viajou para Barcelona (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

O Barcelona oficializou na manhã desta quinta-feira (11) a contratação do zagueiro Yerry Mina. Um dos destaques do Palmeiras, o jogador viajou na madrugada desta quinta à capital da Catalunha para assinar contrato até 30 de junho de 2023. Ele se torna o primeiro colombiano da história a ser contratado pelo clube catalão.

De acordo com o comunicado no site oficial do Barcelona, Mina terá uma cláusula rescisória no valor de € 100 milhões (R$ 385 milhões). O Barça informará nas próximas horas os detalhes da apresentação do atleta sul-americano.

Destaque defensivo do Palmeiras, Mina reforça um setor carente no Barça. Ele se junta a Gerard Piqué, Samuel Umtiti (está se recuperando de uma contusão no bíceps femoral da coxa direita) e Thomas Vermaelen, únicos beques de origem disponíveis no plantel.

O volante Javier Mascherano também faz as vezes de zagueiro, mas está de saída do time culé rumo ao Hebei Fortune, da China. A ida do argentino ao futebol asiático, inclusive, foi o que motivou o Barça a adiantar a chegada de Mina, que estava previsto para desembarcar na capitão da Catalunha apenas depois da Copa do Mundo da Rússia.

Mina começou a carreira na sua cidade natal, Guachené, e atuava como meio-campista. Aos 19 anos acertou com o Deportivo Pasto do técnico Flabio Torres, responsável por recuá-lo à zaga. Ele seguiu na defesa e despertou o interesse do Independiente de Santa Fé, onde se consolidou como um dos jogadores mais promissores na posição antes de fechar com Palmeiras, em 2016.

Embora seja jovem (23 anos), Mina já teve tempo de mostrar sua habilidade. Pelo Palmeiras, foi um dos heróis do título brasileiro de 2016 e foi eleito o melhor zagueiro do Campeonato Paulista de 2017. Antes, venceu o Torneo Finalización (2014), a Superliga da Colômbia (2015) e a Copa Sul-americana (2015), pelo Santa Fé.

Com a camisa palmeirense, Mina balançou as redes nove vezes em 49 jogos. Também soma mais três gols com a Seleção Colombiana, pela qual fez a sua estreia no dia 8 de junho de 2016 e disputou nove partidas até o momento.

O zagueiro é a segunda contratação do Barcelona nesta janela de transferências. Antes do colombiano, a agremiação blaugrana anunciou o meia brasileiro Philippe Coutinho, que, inclusive, já foi apresentado à imprensa.