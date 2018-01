Palmeiras x Taubaté - Copa SP de Futebol Júnior 2018 - Ao Vivo

Dominante durante todo o jogo, o Palmeiras venceu o Botafogo-PB por 2 a 0 nesta sexta-feira e classificou-se à terceira fase da Copa São Paulo. Depois de reclamar de dois pênaltis não marcados na primeira etapa, o Verdão resolveu a partida na segunda, com os gols de Yan e Gabriel Furtado.

A maioria das chances do jogo foram alviverdes. Além de parar no goleiro Isaías, o Palmeiras reclamou bastante de faltas dentro da área em cima de Maílton e Léo Passos, mas o árbitro não marcou penalidade em nenhum dos lances. Os times foram para o vestiário empatados em 0 a 0.

Já na volta do intervalo, o técnico Wesley Carvalho fez mudanças no Verdão, colocando Alan Guimarães e Papagaio. A jogada do primeiro gol começou justamente dos pés de Alanzinho, uma das grandes apostas no clube: em um lançamento dele, Fernando cruzou para Yan abrir o placar. A assistência veio da outra joia desta equipe - o atacante, inclusive, deve se juntar ao elenco profissional após a Copinha.

A partida foi resolvida aos 34 minutos, quando Yan desta vez cobrou falta na cabeça de Gabriel Furtado, que fez 2 a 0. Já usado no profissional em 2017 por Cuca, o volante entrou no segundo tempo e na comemoração repetiu Felipe Melo, imitando um pitbull.

O Verdão voltará a jogar no domingo e aguarda o adversário, que virá do jogo entre Bahia e Taubaté. Na vitória sobre o Botafogo, o Palmeiras jogou com: Anderson; Maílton (Gabriel Furtado), Pablo, Iago e Luan (Matheus Bahia); Neris (Alan Guimarães), Johnny e José Aldo (Juninho); Yan, Fernando e Léo Passos (Papagaio).