Fim da novela: após imbróglio, Gustavo Scarpa acerta com Palmeiras

Foto: Divulgação/SE Palmeiras

O início do ano do meia Gustavo Scarpa foi movimentado dentro e fora do mercado da bola. Após não comparecer à reapresentação do Fluminense no início de janeiro, o jogador acionou a Justiça solicitando a rescisão de contrato com o clube carioca devido a salários atrasados. A novela entre o Tricolor das Laranjeiras e Gustavo Scarpa se estendeu durante todo o mês e finalmente nesta segunda-feira (15) chegou ao fim. O jogador vestirá a camisa do Palmeiras na temporada de 2018.

O imbróglio entre Gustavo Scarpa e o Fluminense

Insatisfeito com os atrasos de salários, Gustavo Scarpa iniciou uma batalha judicial contra o Fluminense logo no início do ano. Após não comparecer, sem aviso prévio, à reapresentação do clube, o meia entrou com um mandado de segurança e conseguiu a rescisão indireta do contrato com o Tricolor.

Gustavo Scarpa pedia na Justiça a rescisão unilateral de seu contrato com o Fluminense e o pagamento dos atrasados, que correspondem a um mês de CLT, quatro meses de direitos de imagem, seis meses de FGTS, e os 13º salários e férias de 2016 e 2017. Além disso, o atleta cobrou uma cláusula compensatória correspondente aos salários referentes até o fim do contrato, em 25/09/2020, além de outras verbas rescisórias e honorários.

A negociação e acerto com o Palmeiras

Após ser o, talvez, principal jogador do Fluminense em 2017, tornando-se líder de assistências e capitão da equipe, o jovem meia Gustavo Scarpa encerrou a temporada nos holofotes das negociações. Especulado em diversos clubes como São Paulo, Corinthians e o próprio Palmeiras, o atleta fechou contrato com o alviverde paulista nesta segunda-feira (15) por cinco temporadas.

No fim de 2017, Gustavo Scarpa e Palmeiras quase chegaram a um acordo. Entretanto o desacordo inicial entre as partes se deu ao tempo de contrato. A diretoria alviverde queria o jogador por um ano, seu empresário, por dois. Agora, Scarpa chega ao Palmeiras com contrato por cinco temporadas.

Todavia, é válido destacar, em informação confirmada pela apuração da VAVEL Brasil, que o Tricolor Carioca irá tentar recorrer à liminar que rescinde o contrato do jogador com o clube.