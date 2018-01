Reforço do Palmeiras: relembre os 10 melhores momentos de Scarpa com a camisa do Fluminense

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Líder de assistências do Campeonato Brasileiro em 2017 e um dos principais jogadores do Fluminense na última temporada Gustavo Scarpa encerrou o ano valorizado e na mira de grandes clubes do Brasil. O meia foi sondado pelo Palmeiras, Corinthians e São Paulo ainda neste ano e acabou fechando contrato nesta segunda-feira (15) com o alviverde contrato de cinco anos.

Insatisfeito com os atrasos de salários, Gustavo Scarpa iniciou uma batalha judicial contra o Fluminense logo no início do ano. Após não comparecer, sem aviso prévio, à reapresentação do clube, o meia entrou com um mandado de segurança e conseguiu a rescisão indireta do contrato com o Tricolor Carioca. A novela entre o Tricolor das Laranjeiras e Gustavo Scarpa se estendeu durante todo o mês e finalmente chegou ao fim. O jogador vestirá a camisa do Palmeiras na temporada de 2018.

Visando relembrar a passagem do jovem meia que fez um excelente Campeonato Paulista pelo RB Brasil e chegou ao Flu em 2015, a VAVEL Brasil separou uma lista de 10 melhores momentos do ex camisa 10 do Tricolor Carioca. Confira!

10. Fluminense x Cruzeiro (2015) - O primeiro gol de Scarpa pelo Tricolor:

O Campeonato era o Brasileirão. A rodada, a 12ª. O adversário, o Cruzeiro. O Flu precisava da vitória para buscar se manter na vice-liderança da competição. A partida diante do Cruzeiro, no Maracanã foi movimentada, com chance para ambos os lados e boa marcação. Outrora comandado por Fred, o Fluminense e, em velocidade, criou as principais jogadas de ataque, dificultando a vida da Raposa. No segundo tempo, especialmente, o Cruzeiro quase não chegou à frente. E, aos 28 minutos da etapa final, o jovem Gustavo Scarpa, ainda vestindo a camisa 40, marcou o gol que definiu o placar da partida, emocionando-se junto aos seus companheiros numa cena que ninguém esquecerá.

9. Fluminense x Goiás (2015):

Foi um golaço digno de craque. Ainda em 2015 e no Campeonato Brasileiro, o Flu enfrentou o Goiás em partida válida pela 28ª rodada. Em descenso, o Tricolor das Laranjeiras vivia um jejum de vitórias. Na partida contra o Esmeraldino, no entanto, a equipe carioca reencontrou o caminho do sucesso e com um gol de Fred abriu o placar no Maracanã no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o ex centro avante do Flu teve a felicidade de achar Gustavo Scarpa em bom posicionamento. O jovem meia, então, brilhou. Deu um corte no adversário e acertou o ângulo, um golaço.

8. Cruzeiro x Fluminense (2016):

Foi uma partida para nenhum amante do futebol colocar defeito. Válido pela Copa da Primeira Liga, o Cruzeiro recebeu o Fluminense no Mineirão e viu um show de Diego Souza, que marcou três gols e deu uma assistência. Todavia, outro destaque da partida foi Gustavo Scarpa. O meia fez uma excelente partida e foi o autor do último gol da vitória do Tricolor diante da Raposa por 4 a 3. A partida ainda contou com dois gols de Rafael Silva e um de Arrascaeta.

7. Flamengo x Fluminense (2016) – Diante do rival, Gustavo Scarpa cobra falta com perfeição

Foi uma derrota em clássico, é verdade. Mas, a partida diante do Flamengo em fevereiro de 2016 no Mané Garrincha está entre os melhores momentos de Gustavo Scarpa no Flu. O Tricolor Carioca, na ocasião, perdia para o rival por 2 a 0 em uma partida ruim. Entretanto, aos 38 minutos da etapa final, Scarpa tomou iniciativa em cobrar falta na entrada da área rubro-negra. E, em uma cobrança perfeita, o meia diminuiu o marcador, sem chances para o então goleiro Paulo Victor.

6. Internacional x Fluminense (2016):

Foi uma tarde iluminada de Gustavo Scarpa no Beira Rio. Pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, Gustavo Scarpa fez a festa diante do Internacional. E com dois belos gols. No primeiro, chutou de bate-pronto no ângulo de Marcelo Lomba. O segundo saiu após boa troca de passes pelo lado esquerdo, o meia chutou forte e colocado no canto direito da meta colorada marcando os dois gols do Tricolor Carioca na partida que terminou empatada por 2 a 2.

5. Fluminense x Atlético-MG (2016):

No reencontro com Fred, o Fluminense bateu o Galo por 4 a 2 em Edson Passos em uma noite inspirada do atacante Magno Alves. O atacante de 40 anos entrou no segundo tempo e mudou o jogo. Deu duas assistências e sofreu uma falta perigosa. Neste momento, o personagem principal desta retrospectiva entrou em ação, mais uma vez, cobrando falta com maestria e colocando o Flu mais próximo de uma vitória importante.

4. Fluminense x Sport (2016):

“Caiu na Baixada, ninguém Scarpa”, já dizia a frase que ficou conhecida na arquibancada tricolor em Edson Passos. Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2016, o Fluminense recebeu o Sport no Giulite Coutinho buscando manter o sonho do G4 vivo. Em uma partida difícil, o tricolor saiu atrás do marcador após o gol feito por Rogério após assistência de Diego Souza, ex Flu. Entretanto, na segunda etapa da partida, a equipe carioca se comportou melhor, igualou o marcador com Marcos Jr e virou o jogo com Richarlison logo em seguida. O terceiro gol veio com ele: Gustavo Scarpa. E, que gol. O meia, já vestindo a camisa 10, recebeu na entrada da área e tocou por cima de Magrão, fazendo um golaço. Mais um com a camisa tricolor.

3. Sport x Fluminense (2017):

Novamente contra o Sport, dessa vez em 2017, Gustavo Scarpa fez um grande jogo. Na partida que marcava a volta de Abel Braga após o falecimento de João Pedro, de apenas 19 anos, a equipe tricolor se empenhou para dar a vitória ao comandante, mas, apenas ficou no 2 a 2 com a equipe pernambucana. O primeiro gol do Flu, veio com Scarpa. Decisivo. O meia acertou um lindo chute de fora da área, abrindo o placar e emocionando Abel Braga, que recebeu um grande abraço de toda a delegação após o gol.

2. Globo x Fluminense (2017): O “gol de Puskas”

Válido pela Copa do Brasil de 2017, o Fluminense enfrentou o tímido Globo-RN e venceu a partida por 5 a 2. Nada longe do esperado. Com dois gols de Henrique Dourado, um de Lucas e outro de Wellington Silva, o Tricolor Carioca não encontrou maiores dificuldades na partida. Mas, o grande momento do jogo foi protagonizado pelo camisa 10, Gustavo Scarpa. Na etapa derradeira do confronto, o meia acertou um belo chute, ainda no campo defensivo, que encobriu o goleiro Rafael adiantado. Arriscou. E fez um golaço. A bola percorreu 59 metros antes de tocar a rede. O meia, então, comemorou ainda o gol antológico homenageando Assis, ídolo tricolor.

1. Fluminense x LDU (2017) – A revanche

A sigla da equipe equatoriana ainda causa arrepios à torcida do Fluminense. Depois dos títulos da Libertadores e da Sul-Americana, em anos consecutivos, perdidos no Maracanã para a LDU, o Fluminense reencontrou a Liga de Quito neste ano, pela Copa Sul-Americana. Antes do apito inicial, o clima de rivalidade dava o tom ao duelo entre Fluminense e LDU e a torcida tricolor clamava pela vitória. Precisava dela para espantar, ao menos um pouco, este fantasma que aterrorizava-a há nove anos. E, o gol da vitória tricolor sobre a Liga de Quito veio dos pés do camisa 10. De Gustavo Scarpa. De falta. Batida de maneira perfeita levando a torcida tricolor ao êxtase.

Assim, em dois anos, Gustavo Scarpa fez sua história no Tricolor Carioca, mas acabou encerrando seu vínculo com o clube de uma maneira negativa após processar o clube. De camisa 40 a camisa 10. De xodó a contestado. De aplausos a vaias. Chegada mansa e saída turbulenta. Mas, presente nos momentos importantes. Líder de assistências no último Brasileiro, Scarpa agora fará sua história no Palmeiras.