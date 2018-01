Após renovação, Thiago Martins fala sobre possível titularidade: "Todos terão oportunidades"

Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação

A temporada começou da melhor forma possível para Thiago Martins: o zagueiro renovou seu contrato com o Palmeiras até 2020 nesta segunda-feira (15), e tem a possibilidade de ser titular no Campeonato Paulista, que começa nesta semana.

O jovem defensor atuou pelo Bahia no ano passado, emprestado, para ganhar ritmo de jogo após se recuperar de lesão. Havia especulações de que o atleta também não jogaria pelo Verdão em 2018, mas sua inscrição no torneio estadual mudou esse panorama.

Assim, a imprensa tem presenciado treinamentos organizados pelo treinador Roger Machado, mas ainda não há uma ideia clara do onze ideal. Por ora, no entanto, já foi possível ver duas prováveis duplas de zaga: Antônio Carlos-Luan, na semana passada, e Antônio Carlos-Thiago Martins, nesta segunda-feira.

Feliz pela possível titularidade, o zagueiro concedeu entrevista coletiva e agradeceu a renovação de contrato: "Eu fico muito feliz, porque é o reconhecimento de um trabalho que vem sendo feito desde muito novo. Agora, é trabalhar e focar para, quando tiver uma oportunidade, agarrar da melhor maneira e ter uma sequência no Palmeiras como em 2016, que foi maravilhoso".

Com um elenco cheio de opções e um número reduzido de vagas, Thiago Martins se surpreendeu ao ser inscrito para a disputa do Campeonato Paulista: "No começo, fiquei meio apreensivo por causa da quantidade e qualidade dos jogadores, mas estava me dedicando ao máximo. Vou trabalhar o mais forte possível para que, se tiver oportunidade de jogar, entrar e ajudar o Palmeiras"

Confira trechos da coletiva de Thiago Martins

Sobre possível titularidade: "Estamos trabalhando, e todos estão dando o seu melhor para que, quem for escolhido pelo Roger para começar, entre e dê conta do recado. Nós temos várias competições importantes, e todos do elenco terão oportunidades. Isto ele já deixou bem claro: a foto do primeiro jogo nunca será a foto do último".

Sobre pressão: "Aqui no Palmeiras, com o peso que a camisa tem, a pressão sempre vai existir. Mas estamos trabalhando, sem muito falatório, para quando entrarmos em campo desempenharmos nosso melhor futebol".

Sobre Roger Machado: "Cada treinador tem seu método e jeito de jogar. Ele é diferente, mas eu estou gostando pela intensidade, pelo jeito de sair jogando, pelo jeito de pressionar. Todos estão se dedicando ao máximo para, quando estiver dentro de campo, fazer o mais perfeito possível e sair com as vitórias".