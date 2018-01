Jogo Palmeiras x Santo André AO VIVO pelo Campeonato Paulista 2018 (0-0)

Google Plus

Fique ligado! O duelo entre Palmeiras x Santo André ao vivo acontece nesta quinta feira às 19H30 (de Brasília). A VAVEL Brasil transmite o jogo em tempo real.

O Santo André adversário do Palmeiras vem com uma equipe muito jovem. Liderado pelo meia Tinga, time busca surpreender o verdão jogando fora de casa

Foram vendidos de forma antecipado mais de 22 mil ingresso para o jogo. Promessa de casa cheia para a estreia do verdão no Paulistão 2018

O técnico Roger Machado fez um treinamento fechado no gramado do Allianz Parque na terça feira (16). Ainda não temos pista da equipe que vai começar a competição.

Leia mais: Após renovação, Thiago Martins fala sobre possível titularidade: "Todos terão oportunidades"

Alguns jogadores importantes como Thiago Martins e Victor Luiz voltaram de empréstimo.

O elenco alviverde ganhou caras novas para 2018. A diretoria foi em busca de peças pontuais para reforça a equipe; além do técnico Roger Machado foi contratado o Goleiro Weverton, zagueiro Emerson Santos, os laterias Marcos Rocha e Diogo Barbosa e os meias Lucas Lima e Gustavo Scarpa.

Leia mais: Palmeiras vence Atibaia em jogo-treino marcado por lesão de Diogo Barbosa

O calendário do futebol Brasileiro será aberto oficialmente para o Palmeiras nesta quinta feira. Equipe do técnico Roger Machado busca começar a competição com o pé direito diante da sua torcida

Boa noite galera que esta ligada na Vavel Brasil, daqui a pouco vamos acompanhar a partida entre Palmeiras x Santo Andre ao vivo pela 1° rodada do campeonato Paulista. Jogo acontece nesta quinta feira (18) ás 19h30 (de Brasília) no Aliianz Parque em São Paulo