GUIA VAVEL do Campeonato Paulista 2018: Palmeiras( DIVULGAÇÃO/SE Palmeiras)

O principal estadual do Brasil chega na sua 117ª edição e conta com 16 times separados em quatro grupos. Os dois melhores de cada grupo vão para o mata-mata. O Palmeiras entra na competição em busca de mais um título, o último foi em 2008.

Expectativa

Sem dúvidas os quatro grandes ( Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo) são os favoritos pelo título, porém o Palmeiras se destaca entre eles por conta do elenco recheado de destaques, sem dúvidas o Palmeiras será o time a ser batido.

Mesmo com forte elenco, a missão de levantar o caneco não será fácil, a equipe inicia o ano com nova comissão técnica - assim como na temporada anterior - e Roger Machado terá que testar suas peças no meio da competição, por conta da curta pré-temporada. Não se espantem se nas primeiras rodadas, o Verdão sofra para conquistar pontos e não ter atuações de gala.

Idas e vindas

Desde a reformulação do final de 2014 e começo de 2015, toda janela de transferências o Palmeiras tinha o famoso "pacotão de reforços " sempre anunciando grande números de atletas. Para 2018 o Verdão diminuiu o ritmo e fez contratações pontuais, foram 6 novos jogadores enquanto saíram oito. Os principais nomes contratados foram dos meias Lucas Lima e Gustavo Scarpa e o lateral Diogo Barbosa.

Além de contratações o clube contou com a volta de três jogadores : Thiago Martins, Artur e Allione. O último não tem presença garantida no elenco podendo ser emprestado nos próximos dias.

Confira toda a movimentação do Palmeira no mercado.

Quem saiu?

Egídio (Cruzeiro)

Zé Roberto (aposentou)

Arouca (Atlético-MG)

Erik (Atlético-MG)

Vinicius Silvestre (Ponte Preta)

Róger Guedes (Atlético-MG)

Raphael Veiga (Atlético-PR)

Yerry Mina (Barcelona)

Quem chegou?

Emerson Santos (Botafogo - por 5 temporadas)

Diogo Barbosa (Cruzeiro -por 5 temporadas)

Lucas Lima (Santos - por 5 temporadas)

Weverton (Atlético-PR - por 5 temporadas)

Marcos Rocha (Atlético-MG - empréstimo de 1 temporada)

Arthur (Londrina - Voltou de empréstimo)

Allione (Bahia - Voltou de empréstimo)

Thiago Martins (Bahia - Voltou de empréstimo)

Gustavo Scarpa (Sem clube - Assinou por 5 temporadas)

Último Paulistão

A Campanha do Palmeiras no Paulistão da temporada passada não foi uma das melhores, a equipe foi líder de seu grupo, e conquistou vaga para as quartas de final sem grandes dificuldades, onde encarou o Novorizontino. O Verdão bateu o clube de Novo Horizonte e encarou a Ponte Preta na semifinal do torneio.

Foi neste momento em que o até então técnico Eduardo Baptista começou a ser desprestigiado pela torcida, na primeira partida da semifinal, no Moisés Lucarelli, um passeio de bola e o placar de 3 a 0 para a Macaca. No jogo de volta, o Palmeiras tentou reverter a situação complicada, mas acabou vencendo por apenas 1 a 0 sendo eliminado para a Ponte Preta na semifinal.