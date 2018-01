Com novidades no elenco, Palmeiras abre temporada diante do Santo André

Lucas Lima fará sua primeira partida pelo Verdão (Divulgação/SE Palmeiras)

Palmeiras e Santo André estreiam no Campeonato Paulista nessa quinta-feira (18) no Allianz Parque às 19h30. Para o Verdão o confronto marca algumas estreias como de Lucas Lima e do técnico Roger Machado.

O Palmeiras está no grupo C junto com Ferroviária, Novorizontino e São Bento. O Alviverde é o único que não estreou de seu grupo, Novorizontino e São Bento dividem a liderança com três pontos, a Ferroviária ocupa a terceira posição com um ponto.

O Santo André está no grupo B, com Ponte Preta, São Paulo e São Caetano. dos três integrantes do grupo que jogaram na última quarta-feira, apenas a Macaca saiu como vitoriosa, ao bater o Corinthians por 1 a 0.

Palmeiras estreia com novidades

Com elenco reforçado na janela de transferência, o Palmeiras estreia no Paulistão com novidades na escalação, ao todo foram contratados seis jogadores ( Lucas Lima, Emerson Santos, Diogo Barbosa, Gustavo Scarpa, Weverton e Marcos Rocha) e mais uma comissão técnica nova, com Roger Machado no comando.

Para a partida teremos algumas caras novas e outras velhas conhecidas que agora serão titulares. Ao todo teremos seis novidades em relação ao time que terminou 2017 : Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins, Victor Luis e Lucas Lima.

Confira a provável escalação do Palmeiras: Jailson, Marcos Rocha, Antonio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis; Felipe Melo e Tchê Tchê; Willian, Lucas Lima e Dudu; Borja.

Sobre a mudança de goleiro, o técnico Roger Machado explicou sua escolha em entrevista coletiva: "Eu tenho quatro goleiros de altíssimo nível. Obviamente, a minha escolha já está feita, amanhã será tornada pública. Minha decisão foi pautada por critérios técnicos, táticos, pela pré-temporada, e pelos feedbacks dos treinadores. Se temos quatro de alto nível, tenho certeza que a torcida vai ficar bastante satisfeita com aquele que for escolhido".

Santo André conta com experiência

A equipe do ABC Paulista voltou para primeira divisão na temporada passada, e em 2018 busca a classificação para a segunda fase do estadual, para isso conta com novos jogadores, entre eles o volante Tinga ex-Palmeiras e volante Adriano, o qual esteve na campanha do vice-campeonato da equipe em 2010 junto com o atual técnico Sérgio Soares.

Para o treinador, o Palmeiras é um grande adversário a ser batido, mas acredita na vitória " O palmeiras é uma grande equipe, diria que acima da média até pela questão financeira, mas estamos prontos para realizar um grande jogo e quem sabe sair de lá com uma vitória”,