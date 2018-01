Com desfalques, Botafogo-SP e Palmeiras se enfrentam pelo Paulistão

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista, no estádio Santa Cruz

Às 17 horas deste domingo (21), Botafogo-SP e Palmeiras se enfrentam no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto em uma partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Verdão está no grupo C, com Novorizontino, São Bento e Ferroviária, enquanto o Pantera é do grupo D, ao lado de Mirassol, Santos e RB Brasil.

As equipes se encontrarão após obterem resultados distintos na primeira rodada, já que o time da Grande São Paulo ganhou do São Caetano por 3 a 1 e a equipe do interior vem de uma derrota para o Bragantino por 2 a 0.

O jogo será apitado por Raphael Claus, que contará com os assistentes Emerson Augusto de Carvalho e Luiz Alberto Nogueira. Nos 107 encontros que já ocorreram entre os clubes, o Palmeiras tem uma vantagem considerável, já que foram sessenta e quatro triunfos, vinte e nove empates e apenas quatorze derrotas.

Botafogo-SP com um principal desfalque, mas com novas opções

Como se não bastasse a derrota passada sofrida, o técnico Léo Condé tem um problema para as próximas partidas, o atacante Wesley. O jogador sentiu a coxa direita logo no início do segundo tempo do jogo de quinta-feira, após arriscar um chute de fora da área. Dessa maneira, Wesley não enfrenta o Palmeiras e o exame que será feito determinará o tempo de recuperação do mesmo.

Por outro lado, entretanto, o treinador do Pantera poderá contar com alguns jogadores que apareceram no Boletim Informativo Diário (BID) fora do prazo estipulados pela Federação Paulista de Futebol (FPF) para que jogassem na primeira rodada, mas que estão aptos para entrarem em campo na segunda. São eles o centroavante Bruno Moraes, o lateral-esquerdo Mascarenhas e o meia Danielzinho. Com a lesão de Wesley, Bruno Moraes é quem deve assumir a posição ao lado de Jheimy.

Palmeiras sem Deyverson e com mistério na escalação

Dos jogadores do Verdão que entraram em campo na quinta-feira, apenas Antônio Carlos é a dúvida, já que o zagueiro deixou os gramados no fim do segundo tempo com câimbras fortes. Dessa maneira, caso não possa jogar, o técnico Roger Machado terá de escolher entre Juninho ou Luan para substituí-lo.

Além do zagueiro, o atacante Deyverson também não será relacionado para a partida, já que no treino da última sexta-feira ele teve uma fissura em um osso do pé direito e desfalcará o time durante seu tempo de recuperação, que pode variar de seis a oito semanas.

De qualquer maneira, porém, a escalação do Palmeiras ainda é um mistério e algumas mudanças podem ocorrer devido ao desgaste físico que Roger Machado falou sobre durante sua coletiva pós o jogo de quinta-feira: “Temos que avaliar todo mundo, vê aqueles que, de fato, estão em melhores condições. É um tempo pequeno de recuperação. Neste começo, a parte física pode ser determinante para fazer as escolhas”.

No treino desse sábado, apenas os reservas do Verdão participaram de atividade com bola, enquanto os que atuaram na partida passada seguiram em recuperação física, com fisioterapia, massagem e piscina gelada.