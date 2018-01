Jogo Botafogo-SP x Palmeiras ao vivo online pelo Campeonato Paulista 2018 (0-0)

O Estádio Santa Cruz será o palco da partida entre Botafogo-SP x Palmeiras ao vivo.

Botafogo conta com algumas novidades, no total quatro jogadores podem fazer suas estreias. São eles o centroavante Bruno Moraes, o lateral-esquerdo Mascarenhas e o meia Danielzinho.

O técnico Roger Machado falou sobre desgaste físico durante sua coletiva pós o jogo de quinta-feira: “Temos que avaliar todo mundo, vê aqueles que, de fato, estão em melhores condições. É um tempo pequeno de recuperação. Neste começo, a parte física pode ser determinante para fazer as escolhas”.

O Palmeiras também não poderá contar com um atacante, Deyverson sofreu uma fissura em um osso do pé direito após entorse de tornozelo a previsão de volta é de dois meses

O técnico do Botafogo, Léo Condé não poderá contar com o atacante Wesley, que na última rodada sentiu dores na coxa direita após um chute durante a partida e acabou sendo substituído.

Já o Verdão estreou com vitória em casa, contra o Santo André, Willian, Lucas Lima e Keno fizeram os gols do Palmeiras na vitória por 3 a 1.

Na última rodada, o Botafogo-SP perdeu fora de casa para o Bragantino por 2 a 0.

Já o Verdão é o atual segundo colocado do grupo C com 3 pontos e um jogo a menos do até então líder São Bento, com 4 pontos. Novorizontino também soma 3 pontos e a Ferroviária fecha o grupo com apenas um ponto.

O dono da casa Botafogo-SP é o 4º colocado do grupo D, ainda não somou pontos. Em seu grupo o Santos é líder com 3 pontos seguido do Red Bull Brasil e Mirassol com um ponto.

Boa tarde torcedor que acompanha a VAVEL Brasil, hoje teremos mais um grande jogo do Campeonato Paulista, Botafogo-SP recebe o Palmeiras no estádio Santa Cruz. Fique conosco!