Campeonato Paulista 2018: tudo que você precisa saber sobre Palmeiras x Red Bull Brasil

Foto: Divulgação/SE Palmeiras

Palmeiras e Red Bull Brasil se enfrentam nesta quinta-feira (25) pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O Verdão está invicto enquanto o Red Bull busca sua primeira vitória

O que vale?

O alviverde vem de duas vitórias seguidas, contra o Santo André por 3 a 1 e Botafogo-SP por 1 a 0. Com um elenco renomeado e forte candidato ao título estadual, o Palmeiras conta também com forte apoio da torcida, que comercializou cerca de 25 mil ingressos para a partida.



O Palmeiras pode contar com a estreia do meio-campo Gustavo Scarpa, que veio do Fluminense. Moisés também é outra novidade. O camisa 10 pode ser relacionado e atuar se Roger Machado optar. Moisés teve uma pré-temporada maior devido ao risco de lesões que foi diagnosticado ainda nos exames de início do ano.

Gustavo Scarpa deve fazer sua estreia pelo alviverde (Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)





O Red Bull Brasil está no grupo D, que conta com Santos, Mirassol e Botafogo-SP. A equipe de Campinas é a segunda colocada no grupo e é uma das favoritas para avançar para a próxima fase do Paulistão.

Histórico

As equipes se enfrentaram apenas três vezes até os dias atuais e a incrível surpresa fica por conta do Red Bull Brasil, que já venceu o alviverde em duas oportunidades e perdeu apenas uma, sendo uma delas na casa do verdão.

Prováveis escalações:

Palmeiras

Roger Machado deve entrar com o mesmo time das últimas duas rodadas. Jailson; Marcos Rocha, Thiago Martins, Antônio Carlos e Victor Luís; Felipe Melo, Tchê Tchê e Lucas Lima; Dudu, Willian e Borja.

Escalação do Red Bull Brasil

O técnico Ricardo Catalá não revelou o time que deve entrar em campo contra o Palmeiras. O time Campineiro tem nomes conhecidos da torcida do Palmeiras, como João Denoni e Ricardo Bueno, que frequentaram o alviverde e o ex-goleiro do Corinthians Julio César.



Arbitragem

A partida será comandada por José Cláudio Rocha Filho, com Daniel Paulo Ziolli de assistente 1 e Eduardo Vequi Marciano como assistente 2.