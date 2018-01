Jogo Palmeiras x Red Bull Brasil ao vivo online pelo Campeonato Paulista 2018

Google Plus

Boa noite torcedores, acompanhem a partir de agora a transmissão entre Palmeiras x Red Bull Brasil ao vivo pela terceira rodada do Paulistão. Fique conosco!

O Allianz Parque será o palco da partida entre Palmeiras e Red Bull Brasil

Arbitragem: José Cláudio Rocha Filho, com Daniel Paulo Ziolli de assistente 1 e Eduardo Vequi Marciano como assistente 2.

O técnico Ricardo Catalá não revelou o time que deve entrar em campo contra o Palmeiras. O time Campineiro tem nomes conhecidos da torcida do Palmeiras, como João Denoni e Ricardo Bueno, que frequentaram o alviverde e o ex-goleiro do Corinthians Julio César.

Provável Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Thiago Martins, Antônio Carlos e Victor Luís; Felipe Melo, Tchê Tchê e Lucas Lima; Dudu, Willian e Borja.

A ideia de Roger Machado é utilizar mais uma vez a escalação do Palmeiras na última rodada, mas a preparação física pode ser problema :

" O curto espaço de tempo da pré-temporada faz com que tenhamos que planejar e acompanhar a recuperação dos atletas dia a dia para decidir como estão, se têm plenas condições para ir para a partida"

As equipes se enfrentaram apenas três vezes e o Red Bull Brasil leva vantagem, já venceu o alviverde em duas oportunidades e perdeu apenas uma, sendo uma delas na casa do verdão.

O Red Bull Brasil é o terceiro colocado do grupo D com apenas dois pontos, tendo empatado suas duas primeiras partidas.

O Palmeiras é líder do grupo C com 6 pontos marcados tendo vencido suas duas partidas contra Santo André e Botafogo-SP