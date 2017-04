Resultado Vitória x Paraná na Copa do Brasil 2017 (0-2)

Boa noite leitor que navega na VAVEL! Acompanhe agora Vitória x Paraná ao vivo na Copa do Brasil. A transmissão terá início às 19h45 na VAVEL Brasil aqui.

Duelam nesta quinta-feira (13/04) no estádio do Barradão, pelo jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil. Vindo de resultados opostos, as equipes buscam a vantagem para a partida de volta.

Após eliminar o Vasco da Gama na última eliminatória, o Vitória de Argel vem como surpresa para a quarta fase. Os baianos vem de vitória contra o maior rival, o Bahia, no último domingo (09/04), por 2 a 1, estando classificado para a semifinal do campeonato estadual, onde enfrenta o Vitória da Conquista, e também classificado para a semifinal da Copa do Nordeste, onde defrontará o Bahia. Já os paranaenses vem de classificação suada contra o ASA de Arapiraca nos pênaltis, e de eliminação para o Atlético Paranaense no último domingo (09/04) no campeonato estadual.

Na vitória contra o Bahia, o volante José Welison sofreu lesão no ligamento cruzado anterior do joelho e ficará fora dos gramados por cerca de 6 meses, segundo departamento médico do clube. Além disso, Argel tem problemas no ataque. O atacante Kieza foi identificado com uma lesão na coxa, e possivelmente ficará de fora nos próximos dois jogos.

Sem Welison, Argel pediu a reintegração do volante Flávio, que estava emprestado para o time da Ferroviária, de São Paulo. Com isso, o time que irá a campo na quinta não terá muitas surpresas, além das ausências de José Welison e Kieza, ambos lesionados e estão fora das próximas partidas.

Em entrevista, o lateral Patric falou um pouco sobre o jogo Vitória x Paraná de quinta.

"O Vitória tem um elenco qualificado, e a disputa pela titularidade está sadia. Estamos sabendo jogar em casa e esperamos que diante do Paraná o nosso time mantenha essa postura. Sabemos que não será tarefa fácil. Eles fizeram uma grande primeira fase de estadual, mas foram eliminados no último final de semana. Então, certamente virão mordidos para nos surpreender aqui no Barradão."

Após eliminação no estadual diante do Atlético Paranaense, o Paraná Clube foca todas suas atenções no torneio eliminatório. Com a volta de Robson, que estava suspenso no jogo do estadual, o técnico Wagner Lopes só tem um problema para escalar o Tricolor da Vila, o volante Alex Santana tomou o terceiro cartão amarelo e estará fora do primeiro confronto. Com isso, Jhony deverá ser o seu substituto.