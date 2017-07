Buscando reabilitação, Paraná recebe Ceará na Vila Capanema

A 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro reserva um encontro entre duas equipes muito tradicionais. Paraná e Ceará duelam neste sábado (01), às 16h30, na Vila Capanema, em Curitiba.

Os donos da casa tentam a recuperação dentro de casa após dois jogos fora de seus domínios. Já a equipe cearense tem possibilidades de entrar no G-4 nesta rodada, mas para isso acontecer, terá que conseguir algo inédito: vencer o Paraná em Curitiba. Em nove jogos disputados em solo curitibano, foram três vitórias do Tricolor e seis empates.

Na décima rodada da Série B, além da derrota para o Criciúma, o Paraná perdeu quatro posições na tabela. Agora, em 12º lugar, com 13 pontos, o Tricolor deseja fazer as pazes com a vitória e se afastar da zona de rebaixamento – apenas um ponto separa a equipe paranista do ABC, time que abre o Z-4 –. Na sequência da Segundona, o Tricolor receberá o América-MG. Os paranaenses projetam seis pontos nos dois próximos jogos.

Com 15 pontos conquistados em 30 disputados, o Ceará tem 50% de aproveitamento na Série B, e ocupa a sexta colocação na tabela. O Vozão não perde há três jogos; são dois empates e uma vitória nesse período. A entrada no G-4 só será possível nesta rodada caso o Alvinegro vença o Paraná e três times tropecem, são eles: América-MG (16 pontos), Internacional (17 pontos) e Vila Nova (18 pontos).

Cristian de Souza não faz mistério e confirma equipe

Depois de dois jogos fora de casa – Internacional e Criciúma -, o Paraná volta a atuar no Durival Britto. O técnico Cristian de Souza não fez mistérios para divulgar o time que entrará em campo diante do Ceará. Com Brock suspenso pelo terceiro amarelo e Cristovam fora por causa da expulsão contra o Criciúma, o treinador anunciou Wallace e Júnior como os respectivos substitutos.

“Não temos surpresa. Temos os jogadores que estão fora, no lugar do Rayan é uma troca natural para entrada do Wallace. Na lateral-direita, o Cristovam cumpre suspensão e entra o Júnior, que está voltando, está com mais ritmo de jogo, está apto para iniciar a partida. Na equipe que iniciou o último jogo, são essas duas trocas pela necessidade”, disse o treinador.

(Foto: Irapitan Costa/Paraná Clube)

Terceiro pior ataque da competição, com apenas oito gols marcados, o Tricolor trabalhou bastante o setor ofensivo nesta semana livre, a segunda de Cristian Souza desde que assumiu o clube. Mas apesar das observações do treinador, ao que parece não haverá mudanças na comissão de frente.

“Ênfase total na organização ofensiva, que era um desafio nosso desde que chegamos para poder trabalhar pelos lados do campo, chegar com mais gente na frente, fazer a bola ficar perto da área do adversário. Eu venho falando muito com os jogadores sobre uma pressa e uma ansiedade para resolver as jogadas ofensivas, e isso acaba aumentando o número de erros”, comentou.

Ceará aproveita semana livre para treinar jogadas ensaiadas

Recém-contratado, o técnico Marcelo Chamusca teve a semana cheia para preparar sua equipe para o duelo desse sábado, em Curitiba. Chamusca aproveitou o tempo para treinar jogadas ensaiadas de cruzamentos e cobranças de falta. O técnico poderá contar com Luiz Otávio, recuperado de lesão, e Romário, que volta de suspensão por cartões.

Chamusca fez alguns testes na equipe antes de viajar para a capital paranaense: Valdo fez dupla de zaga com Rafael Pereira, com Romário no time. Em outra formação, Luiz Otávio entrou na vaga de Valdo, e Rafael Carioca foi para a lateral-esquerda. O treinador comentou sobre as opções que tem à disposição e como pretende montar o time.

“Ainda bem que temos todas essas opções; ruim é quando você procura peça de reposição e não encontra. Valdo e Rafael Carioca desempenharam muito bem suas funções táticas no jogo contra o Oeste. É bom ter essa dúvida. Definiremos quem vai começar jogando muito provavelmente só bem perto da partida de sábado. E faremos isso baseado em como nosso adversário vai montar o time”, afirmou Chamusca.

(Foto: Israel Simonton/CearaSC)

Relacionados para a partida: Everson, Tiago Cametá, Valdo, Romário, Jackson Caucaia, Ricardinho, Magno Alves, Luiz Otávio, Raul, Wallace Pernambucano, Cafu, Richardson, Fernando Henrique, Pio, Roberto, Rafael Pereira, Rafael Carioca, Arthur e Pedro Ken.