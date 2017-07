Paraná é mais eficaz e bate Ceará pelo placar mínimo

INCIDENCIAS: partida válida pela 11ª rodada da série b do campeonato brasileiro 2017, realizado no estádio durival britto, em curitiba, paraná.

Na tarde deste sábado (1º), Paraná e Ceará se enfrentaram no Estádio Durival Britto pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017 e o time da casa conseguiu sair vitorioso por 1 a 0 com gol de Renatinho, em cobrança de pênalti, já no segundo tempo. Na primeira etapa, o time visitante conseguiu criar duas chances de gols, obrigando Richard fazer duas belas defesas.

O resultado final coloca o time de Curitiba na sétima colocação, agora com 16 pontos, um a mais que o time cearense, que caiu duas posições e agora se encontra na oitava posição na tabela de classificação.

Na próxima rodada, o Paraná recebe o América-MG na sexta-feira (7), às 21h, enquanto que o Ceará viaja para enfrentar o Figueirense no dia seguinte, às 16h30.

Richard salva o Paraná em duas oportunidades e jogo não sai do zero no primeiro tempo

A primeira etapa começou com os dois times trocando posses de bolas e chances de criar oportunidades, apesar de que ambos sempre estavam com um pé atrás, ainda naquela fase inicial de estudos do oponente. Contudo, o Ceará foi o primeiro que chegou com um pouco mais de perigo, logo aos sete minutos, com Ricardinho que arriscou um chute de fora da área, mas o arremate que iria para o gol acabou sendo desviado pela zaga no meio do caminho.

Conforme o jogo foi continuando, a postura dos dois times permaneceu a mesma com o tempo: ambos trocando a bola de lado, mas sem criar grandes chances de maneira tanto efetiva, mesmo que o time visitante mostrava maior perigo. Aos 23 minutos, Roberto se antecipou à zaga num cruzamento rasteiro e chutou de primeira, que acabou sendo defendido por Richard. No rebote, o mesmo atleta alvinegro tentou marcar com o goleiro no chão, mas o arqueiro se jogou para fazer nova defesa, salvando sua equipe.

O Paraná apareceu com sua primeira chance só aos 35 minutos, quando Felipe Alves roubou a bola na intermediária e avançou contra a zaga do Ceará, tornando a situação num três contra dois. O jogador paranaense tentou resolver tudo sozinho e colocou de lado da zaga, mas a marcação chegou e tirou. Dois minutos depois, Roberto novamente apareceu em contra-ataque rápido, venceu a marcação na corrida e, cara a cara com o goleiro, acabou chutando para a defesa do adversário. Nova oportunidade que Ceará perde no jogo, a segunda.

No minuto seguinte, um escanteio para o Paraná resultou em cabeçada mascada para fora, mas que quase tendo endereço do gol. O time da casa encerrou os trabalhos da primeira fase do jogo quando Renatinho arriscou de fora da área, mas Éverson fez a defesa.

Renatinho abre o placar em pênalti e dá a vitória ao Paraná

Para iniciar o segundo tempo, o Paraná teve um pênalti quando o relógio passava dos cinco minutos quando Pedro Ken puxou o adversário dentro da área. Renatinho foi para a cobrança e, com categoria, conseguiu tirar de Éverson e abrir o placar para o time da casa. Com 10 minutos, Felipe Alves apareceu dentro da área recebendo bola e bateu com gol aberto, mas chutou para fora.

Depois de sofrer o gol, o Ceará começou a tentar maiores investidas no ataque, mesmo que não tenha conseguido muita coisa nos minutos seguintes. A presença no ataque foi constante a partir daí e isso acabou dando o contra-ataque para o Paraná, que aproveitou em duas outras oportunidades, entretanto os arremates foram para fora.

As chances perigosas continuaram sem aparecer, visto que o time da casa conseguiu se defender de maneira eficiente e o Ceará não conseguia penetrar em momento nenhum. Quando o relógio passava dos 30, Ricardinho teve uma oportunidade em cobrança de falta, mas acabou chutando errado, mandando pra fora. O time tricolor conseguiu uma grande jogada quase no fim. Robson conseguiu colocar de lado e bateu colocado para o gol, obrigando Éverson a se esticar e fazer a defesa para escanteio.