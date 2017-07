Luverdense e Paraná perdem boas chances e empatam no Passo das Emas

Nesta sexta-feira (21), no Passo das Emas, se enfrentaram pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. O jogo teve o Luverdense abrindo o placar cedo com Pablo, porém, com um a menos, não conseguiu segurar o placar e o Paraná empatou com gol de Alemão e o placar ficou em 1 a 1.

Com o empate o Paraná chegou aos 21 pontos e perdeu a chance de se aproximar do G-4, enquanto o Luverdense, com 17, não conseguiu deixar o Z-4. Na próxima rodada o Paraná recebe o Santa Cruz no Durival de Britto no sábado (29) às 16h30, enquanto o Luverdense visita o Boa Esporte, no mesmo dia, só que às 19h.

O Luverdense tomou as rédeas da partida e aos 10 minutos, após cruzamento de Aderlan, Rafael Silva cabeceou, porém sem direção e muito longe do gol. Aos 16, o time do Mato Grosso abriu o placar com Pablo, que em bola parada subiu mais alto que a marcação e mandou pro fundo das redes. Com 19, os visitantes tiveram a primeira chance com Robson, que recebeu de Alemão e bateu forte e rasteiro forçando boa defesa de Diogo Silva para evitar o gol.

Após ficar com um homem a mais, o Paraná passou a pressionar mais o rival em busca do empate e aos 30 minutos teve uma oportunidade com Robson que recebeu de João Pedro mas não conseguiu concluir bem para o gol e a pelota foi por cima. Com 40, a equipe paranaense chegou a anotar o tento com Alemão após cruzamento de Cristovam, porém o atacante estava em impedimento e a arbitragem anulou o gol. Assim o placar no primeiro tempo foi mesmo de 1 a 0 para os mandantes.

No segundo tempo, aos quatro minutos o Paraná marcou novamente, porém mais foi invalidado o gol de Alemão. No minuto seguinte, Zezinho arriscou uma finalização de fora da área com a perna esquerda e acertou o travessão assustando Diogo Silva.

Com 12, Alemão recebeu de Leandro Vilela e arriscou de longe e contou com um desvio para deixar o placar igual em 1 a 1. Depois disso, o jogo deu uma caída de ritmo e os dois times passaram a errar muitos passes. além de terem dificuldades em articular jogadas.

Aos 38, Alemão conseguiu cortar bem a marcação e bateu de canhota no canto, obrigando Diogo Silva a fazer ótima defesa. Aos 41, o Luverdense perdeu duas boas chances dentro da área: primeiro com Aderlan e depois com Rafael Ratão. Nas últimas chances dos times Richard e Diogo Silva evitaram os gols aos 44 e 46 minutos respectivamente e o placar se manteve em 1 a 1.