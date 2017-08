Com gols de Renatinho e Alemão, Paraná goleia CRB na Vila Capanema

Na noite desta terça-feira (1), na Vila Capanema, o Paraná contou com dois gols de Renatinho e Alemão para superar o CRB por 4 a 1, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado aproximou o Tricolor da zona de acesso à Série A – um ponto o separa do Ceará, quarto colocado.

Após dois jogos em casa com duas vitórias,o Tricolor volta a campo no próximo sábado (5), no Estádio Municipal de Varginha, para enfrentar o Boa Esporte. O Paraná tem 27 pontos e ocupa a sétima colocação na tabela da Segundona.

O revés fora de casa aumentou a sequência de jogos do CRB sem vitórias na competição, agora são quatro. Com 25 pontos, o time regatino caiu uma posição na tabela, e agora está em 10º lugar. Depois de dois jogos fora de casa, o CRB volta a jogar no Estádio Rei Pelé. O Galo recebe o líder América-MG, na próxima sexta-feira (4), às 21h30.

Em primeiro tempo equilibrado, times ficam no empate

Com mais posse de bola, os donos da casa procuravam a infiltração pelo meio-campo, mas esbarravam no eficiente sistema defensivo montado pelos alagoanos. A proposta do CRB era bem simples: forçar o erro ao adversário para sair no contra-ataque. Como os paranaenses não arriscavam muito, o jogo ficou congestionado no meio, com poucas situação nos primeiros minutos da partida.

Aos 14 minutos, quando conseguiu penetrar a zaga do Alvirrubro, Alemão acabou foi tocado dentro da área por Diego Correia.O árbitro não teve dúvidas e assinalou a infração. Após três minutos de muitas reclamações por parte dos alagoanos, Renatinho fez cobrança e abriu o placar para o Tricolor.

A desvantagem do placar alterou a estratégia do time visitante. Dado Cavalcanti adiantou as linhas de marcação e viu o CRB ganhar mais espaço para trabalhar a bola. No minuto 23, o experiente Neto Baiano sofreu falta de Eduardo Brock na entrada da área. O time alagoano aproveitou a oportunidade com uma jogada ensaiada, onde o próprio atacante soltou um belo chute e contou com um desvio para ver a bola estufar a rede de Richard. Placar igual na Vila Capanema.

Em uma outra cobrança de falta o CRB marcou mais um gol, mas este foi anulado. Chico bateu a falta do meio-campo, e a zaga paranaense subiu junto com o ataque alvirrubro tentando cortar. O árbitro assinalou o impedimento na jogada, mas quem desviou a bola para o fundo da rede foi Eduardo Brock, zagueiro do Paraná. Houve reclamação do CRB, no entanto, a arbitragem manteve a decisão.

CRB sucumbe à pressão e Paraná deslancha

Comandado por Renatinho, o Tricolor acelerou o jogo logo no início da etapa complementar. Na falha do zagueiro Adalberto após uma bola ser levantada na área, aos três minutos, o camisa 10 do Paraná pegou a sobra e tocou na saída do arqueiro do Galo, desempatando a partida e fazendo o seu 14º gol na temporada.

Diferente da etapa inicial quando marcou o primeiro gol e viu o adversário empatar logo em seguida, para não correr o mesmo risco, o time comandado por Lisca continuou pressionando. O goleiro Edson Kolln apareceu com ótimas intervenções que salvaram o Alvirrubro, mas não conseguiu evitar o gol de Alemão, aos 28 minutos. O atacante tricolor recebeu na entrada da área, tabelou com Renatinho, recebeu de volta e chutou forte, rasteiro, ampliando a vantagem paranista.

Em estado de graça com os fãs, Alemão ainda teve tempo para marcar mais um e fazer a alegria dos 8.746 torcedores que compareceram ao Dorival de Britto. Já nos acréscimos o centro-avante recebeu na entrada da área, viu o goleiro adiantado e acertou um belo chute, no ângulo de Kolln: 4 a 1. Placar fechado e vitoriado time paranaense.