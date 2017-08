Paraná Clube recebe Juventude na Vila Capanema em briga direta pelo G-4

O Paraná Clube recebe o Juventude em jogo importante da 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida ocorre no estádio Durival de Brito, a Vila Capanema, às 20h30 desta sexta-feira (25), em Curitiba. Separadas por apenas três pontos, as equipes lutam pelo G-4, a parte de cima do torneio. Os gaúchos venceram na rodada anterior e os paranaenses querem refazer uma sequência de vitórias após o empate fora contra o Paysandu. No primeiro turno, o Juventude venceu o Paraná com uma virada por 2 a 1 em fria noite no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 3ª rodada.

Na curva ascendente na pontuação, o Paraná pode estar considerado em melhor momento, mas esse duelo promete muito, tratando-se do equilíbrio da Série B. O Juventude chegou a disputar a liderança contra o Guarani no início do torneio, mas decaiu e agora quer reingressar com um lugar entre os quatro primeiros. Começa a rodada em 5º com 34 pontos. O Paraná soma 31 na segunda divisão.

Para o jogo, o técnico do Paraná, Lisca deve promover uma única mudança na equipe que encarou o Paysandu em Belém. O jogador meio-campista João Pedro retorna na vaga do atacante Vinicius Kiss, um dos reforços recentes do tricolor na competição. Além dessa mudança, Alemão é liberado pelo departamento médico e cava seu espaço no ataque dos paranaenses.

O defensor Maidana comentou a importância do jogo e o que espera desse duelo direto pela parte superior da tabela: "Temos a obrigação de vencer pela campanha que a gente tem e para continuar com essa campanha dentro de casa, se aproximar ainda mais do G-4, que é o nosso objetivo”, afirmou o zagueiro do Paraná.

Do lado caxiense, o esmeraldino Juventude somou apenas duas vitórias nos últimos jogos. Elas vieram em casa e no placar mínimo, sempre com aproveitamento do atacante Tiago Marques, artilheiro jaconero e do campeonato da Série B. Com 11 gols, ele deve dar trabalho a Maidana e ao sistema defensivo paranaense, em geral.

Para abastecer o faminto artilheiro, o técnico Gilmar dal Pozzo não conta com o meio-campista Felipe Lima. Também pelo setor, Lucas e Fahel estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Provável que Vacaria surja na contenção como volante. O jogo da noite promete, colocando frente a frente dois times sulistas e com campanha acima da média geral na Série B.