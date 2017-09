Antes de partida decisiva pela Primeira Liga, Paraná Clube anuncia saída do treinador Lisca

Foto: Divulgação/Paraná Clube

De forma surpreendente, o Paraná Clube comunicou, na manhã deste sábado (2), a saída do técnico Lisca. A equipe paranista já está em Belo Horizonte-MG, onde enfrenta o Atlético-MG, a partir das 19h, pela seminfinal da Copa da Primeira Liga. O motivo do desligamento não foi revelado pela diretoria do clube, que prometeu maiores esclarecimentos na próxima segunda-feira (4).

Confira o que diz o comunicado oficial:

"Luiz Carlos de Lorenzi, o Lisca, não é mais técnico do Paraná Clube. O profissional se desligou da delegação do Tricolor, em Belo Horizonte, na manhã deste sábado (02).



O clube está envolvido na decisão de uma vaga à final da Copa da Primeira Liga e no jogo frente ao Atlético Mineiro, às 19h, no estádio Independência, o time será comandado pelo auxiliar-técnico Matheus Costa.



O assunto envolvendo a saída de Lisca só será tratado com a imprensa em entrevista coletiva do presidente Leonardo de Oliveira e do executivo de futebol Rodrigo Pastana na próxima segunda-feira, às 10h, na sala de imprensa Caio Júnior, na Vila Capanema."

Gaúcho de Porto Alegre, Lisca "doido", como é conhecido, chegou no time paranaense no dia 19 de Julho, após a goleada por 4 a 1 diante do Brasil de Pelotas, em partida válida pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador comandou o Tricolor da Vila Capanema por apenas oito jogos, com três empates, quatro vitórias e somente uma derrota.