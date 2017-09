Buscando subir na tabela, Paraná e Londrina se enfrentam na Vila Capanema

Em clássico paranaense, Paraná Clube e Londrina se enfrentam na noite deste sábado (16), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, com objetivos parecidos. A partida acontece às 19 horas, na Vila Capanema, em Curitiba.

Com quatro pontos de diferença na tabela, as duas equipes vêm de vitória na ultima rodada. O Paraná venceu o Goiás por 1 a 0 e ocupa a 6ª colocação do campeonato, com 37 pontos ganhos. Já o Londrina venceu o Ceará, pelo placar de 3 a 2, e se encontra três lugares atrás na classificação, ocupando 9ª posição, com 33 pontos somados até então.

Este será a quarta vez que os times paranaenses se encontram nesta temporada. Até o momento foram três jogos disputados em três campeonatos diferentes. Pela Primeira Liga, em fevereiro, o Londrina venceu pelo placar de 2 a 1, já no Campeonato Paranaense o duelo terminou empatado em 2 a 2 e no primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série B, também terminou em empate, por 1 a 1. Desde 2009 o Londrina não vence o Paraná em Curitiba.

Paraná quer vitória para continuar na busca do G-4

Após vitória por 1 a 0 contra o Goiás, fora de casa, o time do comandante interino Matheus Costa tem em frente o clássico contra o Londrina, que pode também decidir seu futuro no clube. O objetivo da equipe é vencer e se manter na parte superior da tabela, para continuar subindo e chegar à zona de classificação para a série A. No momento a equipe está a dois pontos do Vila Nova, que ocupa a ultima vaga do G-4.

O grupo treinou nesta sexta-feira (15) e o treinador mantém mistério quanto a equipe que vai a campo. Leandro Vilela e Gabriel Dias voltam de suspensão e devem retornar ao time titular. O atacante Alemão, que era dúvida, foi confirmado para esta partida. O atleta não havia participado do treinamento na quinta-feira (14), devido a dores nas costas, mas no treino desta sexta-feira participou normalmente.

O atacante Robson continua de fora, devido a uma lesão, então Vitor Feijão deve continuar ocupando seu lugar no time titular. A provável equipe que entrará em campo no sábado terá: Richard; Cristovam, Maidana, Eduardo Brock e Igor; Leandro Vilela, Gabriel Dias, Renatinho e João Pedro; Vitor Feijão e Alemão.

Londrina quer pontuar para se aproximar da parte de cima da tabela

Quatro pontos atrás do adversário da rodada e vindo de vitória contra o Ceará, pelo placar de 3 a 2, em casa, o Londrina quer continuar somando pontos. O propósito do clube é subir na tabela e se aproximar dos primeiros colocados no campeonato.

Para isso, o Londrina encerrou na tarde desta sexta-feira a preparação do grupo para a partida contra o Paraná Clube. Durante o trabalho técnico, feito em Curitiba, os jogadores treinaram cobranças de faltas e pênaltis. Recuperado de lesão, o zagueiro Gustavo Silva está a disposição do técnico Cláudio Tencati, já o volante Jardel está fora devido suspensão por terceiro cartão amarelo e o meia Patrick Vieira por lesão.

A grande novidade na equipe fica por conta da presença de Ricardinho e Negueba entre os relacionados. Os atletas recém-contratados já estão com a situação regularizada e devem começar a partida do sábado no banco de reservas.

O time de Cláudio Tencati não deve ter novidades em relação aos últimos jogos. Com exceção do volante Jardel, a provável equipe deve ser a mesma que venceu o Ceará na última rodada. Devem ir a campo para enfrentar o Paraná: César; Reginaldo, Dirceu, Edson Silva e Ayrton; Germano, Rômulo, Rafael Gava e Celsinho; Artur e Carlos Henrique.