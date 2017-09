Paraná marca no fim, vira sobre Londrina e entra no G-4 da Série B

Em partida válida pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paraná levou a melhor sobre o Londrina, vencendo o rival por 2 a 1 na Vila Capanema, neste sábado (16). O Tubarão até saiu na frente com Arthur, mas o Tricolor buscou a virada com Vitor Feijão e Renatinho, este último marcando nos minutos finais da partida.

Com o resultado, o Paraná conseguiu a tão sonhada vaga na zona de acesso da competição. O time comandado pelo técnico interino Matheus Costa é quarto colocado, com 40 pontos, atrás apenas do Internacional (45), América-MG (45) e Vila Nova (42). Já o Londrina perdeu uma posição na tabela, caindo para a décima posição, com 33 pontos.

As equipes voltam a campo já na próxima semana. O Paraná vai até Campinas para enfrentar o Guarani, na terça-feira (19), às 21h30, no Brinco de Ouro da Princesa. Precisando da reabilitação, o Londrina receberá o Santa Cruz, na sexta-feira (22), às 21h30, no Estádio do Café.

Equipes empatam em primeiro tempo movimentado

Com os resultados da rodada, o Paraná precisava de uma simples vitória para entrar no G-4. Tal fato fez com que o time paranista pressionasse o adversário desde os minutos iniciais do cotejo. O Londrina, por sua vez, estava com sua linha defensiva bem postada, e não permitia que o time da casa levasse perigo. Em jogada individual, Renatinho arriscou de fora da área aos cinco minutos, e a bola passou rente à trave.

No embalo da torcida, o Paraná chegou com perigo aos 14 minutos. João Vitor abriu a jogada pelo lado esquerdo com Igor, que fez o cruzamento na medida para Vitor Feijão e o camisa 7 cabeceou perto da meta defendida por César, que só observou.

A resposta do Londrina não tardou. No minuto seguinte, em sua primeira chega ao ataque, o Alviceleste inaugurou o marcador. Em rápido contra-ataque, Carlos Henrique serviu Artur com um ótimo passe. Com extrema categoria, o meio-atacante tocou por baixo do goleiro Richard.

O gol animou o time visitante, que logo em seguida criou mais uma situação perigosa. Rafael Gava fez o cruzamento, e após confusão na área tricolor, a bola ficou com Germano, que finalizou mal. A bola ainda sobrou para Celsinho, mas o experiente jogador chutou para fora. Tentando se recompor pelo gol sofrido, o Paraná trocava passes no meio-campo, mas sem objetividade.

O Tricolor só conseguiu furar o bloqueio defensivo do Tubarão com um lançamento do campo de defesa. E assim, o atacante Vitor Feijão pegou o rebote do goleiro César e empatou a partida, incendiando a torcida na Vila Capanema.

(Foto: Reprodução /Twitter)

Com o placar em igualdade, o Paraná se reencontrou na partida e voltou a incomodar o time londrinense. O zagueiro Eduardo Brock quase virou o placar aos 35 minutos, em uma cabeçada que bateu no ferro de sustentação da rede. Já no final do primeiro tempo, Alemão recebeu cruzamento de Cristovam e, de frente para o gol, isolou a bola.

Renatinho marca no fim e decreta virada paranista

As equipes voltaram do intervalo com as mesmas formações. De diferente apenas o uniforme do Londrina, com um azul mais claro, diferenciando do Paraná. A primeira chegada incisiva da etapa complementar aconteceu aos dois minutos. Em uma bela cobrança de falta, João Pedro quase acertou o ângulo de César, que fez uma bela defesa.

O Tricolor era quem mais buscava o ataque, mas ainda esbarrava na defesa do Tubarão. Com tamanha dificuldade, Renatinho até chegou a simular um pênalti, mas o árbitro Jean Pierre não se deixou enganar e puniu o jogador com o cartão amarelo. Em um lance fortíssimo, Edson Silva parou Gabriel Dias com uma dura falta no meio-campo. O juiz também advertiu o jogador londrinense com o amarelo, mas os donos da casa pediram a expulsão do atleta.

Persistente, o Paraná seguiu procurando o gol de desempate. Alemão recebeu passe de Cristovam e finalizou da entrada da área, assustando o goleiro César. Aos 36’, Alemão fez o pivô para Matheus Carvalho, que pegou de primeira e chutou fraco. Sem deixar de acreditar, o Paraná chegou novamente aos 46 minutos. Em um lance de felicidade, Renatinho acertou um belo chute no ângulo do goleiro César, decretando a virada no placar e vitória tricolor: 2 a 1.