Matheus Costa lamenta ausência de Robson na próxima partida do Paraná pela Série B

Foto: Reprodução / Facebook / Paraná Clube

O Paraná mantém o bom desempenho e se firma cada vez mais no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça (26), o Tricolor fez 3 a 0 no Náutico, pela 26ª rodada e emplaca a quinta vitória seguida, no estádio Durival de Britto, em Curitiba. Com a derrota, o Timbú se complicou na luta contra o rebaixamento.

Os números do Paraná só melhoram, chegou aos 46 pontos, continuando na terceira colocação, se aproxima dos líderes, Internacional e América-MG, ambos com 48. Em casa, não perde há 10 jogos e vem de sete vitórias seguidas.



Desde que a diretoria do Paraná substitui Lisca pelo Matheus Costa, essa foi a primeira partida do atual treinador com efetivo. Até agora ele só tem uma derrota, para o Atlético Mineiro na semifinal da Copa da Primeira Liga, com quatro vitória na Série B.



Nesta partida, Robson precisou apenas de cinco minutos para marcar o terceiro gol. O atacante paranista entrou aos 18 minutos no lugar de Vitor Feijão e marcou aos 23. Após boa atuação, o atacante não poderá jogar a próxima partida, pois recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o jogo.



O técnico Matheus Costa comemorou a vitória lamentou não poder contar com o jogador e lembra que essas boas atuações estimula a concorrência entre os atacantes. E acredita que ambos podem se desenvolver.

“São dois jogadores que a gente cria boas expectativas e a concorrência tem que existir para desenvolver eles”. Completa o treinador.



O Paraná volta a campo já nesta sexta-feira contra o Figueirense, às 19h15, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. No sábado, o Náutico recebe o Boa, às 16h30, no estádio Luiz Lacerda, em Caruaru. Os jogos serão válidos pela 27.ª rodada.