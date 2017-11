Técnico do Paraná aponta nervosismo como motivo para derrota: "Sentimos o gol"

Foto: (Irapitam Costa/Paraná Clube)

Depois de 10 vitórias seguidas, o Paraná teve sua série de invencibilidade interrompida na noite desta terça-feira (31/11). Jogando em casa, o time foi superado pelo Oeste, que venceu de virada pelo placar de 2 a 1, nesta 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Com a derrota, o Tricolor paranaense ainda permanece no G-4, ocupando a 4° colocação com 56 pontos, mas apenas um ponto a frente do próprio Oeste.

Para o comandante Matheus Costa, após sair na frente no marcador, o gol de empate fez com que a equipe se destabilizasse, aumentando o poder de força do adversário, que acabou virando o placar e saindo com a vitória.

"Sentimos muito o gol de empate e, a partir daí, o Oeste foi muto superior em relação a nós. Infelizmente essa derrota veio dentro de casa, mas ainda estamos no G-4. A partir do momento que aconteceu o empate, a gente se desestabilizou e gerou confiança no Oeste, que aproveitou muito bem uma transição que levou ao gol", justificou o técnico em coletiva.

Na saída de campo, o goleiro Richard afirmou que a equipe não fez boa partida, e que agora, é buscar a recuperação na próxima partida:"Torcedor fez a parte dele, não fizemos um bom jogo. A gente sabia que o Oeste jogava muito no contra-ataque. Agora é levantar a cabeça e fazer um grande jogo lá em Pelotas".

O time paranaense volta a campo na próxima terça-feira (7) diante do Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, às 20h30 (horário de Brasília).