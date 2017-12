Após acesso, Paraná anuncia saída do técnico Matheus Costa

Matheus Costa foi um dos responsáveis pelo acesso da equipe (Foto: Divulgação / Paraná)

O técnico Matheus Costa, que comandou o Paraná na Série B do Campeonato Brasileiro, pediu demissão da equipe na tarde dessa terça (5). O motivo alegado pelo comandante paranista foi que ele deseja seguir carreira na função, enquanto a diretoria do Tricolor da Vila tinha decidido por contratar um novo técnico e mantê-lo como assistente na comissão.

Matheus Costa começou a comandar o Paraná em setembro, após confusão com o técnico Lisca, o qual segundo ele, teria lhe agredido por Costa, na época assistente técnico, ter mudado programação de treinos do time antes de um jogo. Logo após a saída de Lisca, o treinador foi o responsável por escalar o time que venceu o Goiás por 1 a 0, no Serra Dourada.

Antes disso, ele já tinha comandado o time durante dois jogos, como interino, totalizando ao todo 17 jogos, com 10 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 64,71%, que inclusive é maior que o do campeão América-MG. O bom trabalho de Costa colocou o time nos eixos, sendo coroado com o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro após 10 anos.

Apesar da saída, Rodrigo Pastana, executivo de futebol da equipe, declarou que tudo foi resolvido de forma amigável e que Matheus Costa não ficou no Paraná por ter planos diferentes do clube. Agora o Paraná deve escolher um dos três nomes que estão em pauta para ocupar o cargo de técnico.

“Sempre seremos gratos ao Matheus Costa, que comandou o time nessa volta à primeira divisão. Apresentamos a ele um projeto mais longevo, mas entendemos a sua posição de seguir em frente como treinador”, afirmou.

Sem ressentimentos, Matheus Costa disse ter um carinho enorme pelo Paraná, clube que o deu a primeira oportunidade como técnico efetivo. Além disso, também agradeceu o apoio dos jogadores.

“Sou grato ao clube, que me abriu as portas, e aos atletas, que confiaram no meu trabalho. Foi uma campanha memorável e que jamais sairá da minha memória”, declarou.