Destaque no acesso, lateral Cristovam deixa Paraná Clube rumo ao futebol asiático

(Foto: Divulgação / Paraná)

O lateral-direito Cristovam, um dos destaques do Paraná no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, não irá defender as cores do clube em 2018. Após renovar seu contrato até 2019, o lateral está apalavrado com o Suwon Bluewings, da Coreia do Sul, que irá por empréstimo até o fim de 2018. Após esse período, Cristovam deve retornar ao Tricolor em 2019.

A VAVEL Brasil entrou em contato com o empresário do jogador, Tiago Reinis, que confirmou a negociação. Segundo ele, o jogador viajou ontem (25) para a Coreia e já está praticamente certo com o clube, só faltando assinar o contrato para oficializar o acerto. Antes de acertar com o futebol asiático, o lateral-direito recebeu propostas do Fluminense.

Em 2017, Cristovam fez um bom estadual pelo J. Malucelli, sendo contratado logo após pelo Paraná. Ao chegar no Tricolor da Vila, logo se tornou titular absoluto, participando da campanha que deu o acesso para o Paraná Clube, sendo um dos destaques da defesa paranista, que foi a terceira melhor da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Paraná segue no mercado para montar o seu elenco para 2018. Após dez anos, o clube retornou à Série A, e Rodrigo Pastana, executivo de futebol do clube, tem a missão de trazer peças que possam somar ao elenco, além das tentativas de renovação com as principais peças da equipe, como Renatinho e Richard. Além do Brasileiro, o clube disputa o Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e a Primeira Liga.