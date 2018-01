Na reapresentação do elenco tricolor, Paraná anuncia cinco reforços para 2018

Paraná se prepara para temporada 2018 (Foto: Divulgação / Paraná)

Na noite desta terça-feira (2), aconteceu a reapresentação do Paraná e com ela foram anunciados, através das redes oficiais do clube, a contratação de cinco reforços que farão parte do elenco na temporada 2018, em que o Tricolor da Vila terá várias competições pela frente. São eles: o goleiro Luís Carlos, os zagueiros Néris e Charles, o meia Alex Santana e o atacante Diego Gonçalves.

Luís Carlos, de 26 anos, é cria da base paranista, mas já estava cinco anos longe do Tricolor. Ano passado, pelo Vila Nova, ele foi um dos responsáveis pelo time ter a quarta melhor defesa da competição, o que proporcionou ao time goiano, a permanência no G4 por muitas rodadas, mas o declínio da equipe no segundo turno, fez com que ele terminasse apenas em sétimo, com 58 pontos.

Néris e Charles, de 25 e 29 anos, chegam para reforçar o setor defensivo, que após o termino da Série B, sofreu com as saídas de Iago Maidana e Eduardo Brock. Néris estava no Sport, mas lá teve poucas chances de mostrar seu futebol, pois sofreu muito com contusões. Já Charles teve boa temporada em 2016, atuando pelo Ceará, e foi para o futebol japonês. Lá não conseguiu repetir o desempenho e acabou sendo contratado pelo Joinville.

Alex Santana é um meia de 22 anos, que até junho do ano passado, estava no Tricolor da Vila. Após fazer um bom estadual, o Internacional, seu clube de origem, pediu o seu retorno. Mas ao faltar a um treinamento, acabou sendo punido por indisciplina e sendo afastado do elenco, sendo impedido, inclusive, de negociar uma possível volta ao Paraná, passando o segundo semestre inteiro sem jogar.

Santana está de volta ao Paraná (Foto: Divulgação / Paraná)

O atacante Diego Gonçalves é outro reforço que vem do Internacional. No time gaúcho, ele atuou em 12 partidas, na maioria delas saindo do banco e marcou apenas um gol. O carioca tem 23 anos e chega para disputar posição com os outros atacantes da equipe.

Rodrigo Pastana, executivo de futebol, falou da importância de manter a mesma filosofia de contratações e gerenciamento de elenco da última temporada, já que deu certo e o time conseguiu a volta para a Série A após 10 anos. No momento, o time trabalha com 22 jogadores, mas outras contratações acontecerão.

“Vamos seguir nossas diretrizes. O grupo ainda está em formação. Mantivemos uma base e preenchemos algumas lacunas. O mais importante é o clube seguir uma linha de trabalho, como no ano passado”, disse o dirigente.