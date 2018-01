Apostando na experiência, Paraná confirma chegada de mais duas contratações

João Paulo disputou última temporada pelo Santa Cruz (Foto: Irapitan Costa / Sport)

O Paraná continua reforçando seu time para a temporada 2018. E nesta sexta-feira (5), o Tricolor da Vila anunciou mais duas contratações. Por meio de suas redes oficiais, os nomes do atacante Zé Carlos e do meia João Paulo foram confirmados. Os jogadores foram aprovados nos exames e já treinaram junto com o grupo. Eles farão parte do elenco que terá o Campeonato Paranaense como primeiro objetivo do ano.

Em 2017, Zé Carlos, de 34 anos, disputou 31 jogos, sendo 22 pelo CRB e 10 pelo Fortaleza, com dez gols marcados no total. Antes disso, o jogador já teve passagens destacadas pelo próprio time alagoano e pelo Criciúma, onde sempre se destacou pelo faro de gols. Em 2015, inclusive, o atacante foi o artilheiro da Série B com 19 gols. As boas passagens pelo futebol brasileiro o consagrou como quinto maior artilheiro da década nas competições nacional.

Zé Carlos foi ídolo no Criciúma (Foto: Cristiano Andujar/Getty Images)

“É uma marca importante. Espero continuar fazendo gols e ajudando o Paraná nesta temporada. Estamos trabalhando forte, com um grupo unido, para dar alegria para o torcedor”, afirmou o atacante.

Já João Paulo, foi um dos poucos destaques do Santa em meio a bagunça que levou o time para a Série C do Campeonato Brasileiro. O meia de 27 anos, que tem passagens por Sergipe, Coruripe, ASA e Tombense, fez 6 gols pelo time pernambucano, chamando ainda mais a atenção do executivo de futebol do Paraná, Rodrigo Pastana, que vinha monitorando o jogador. O jogador falou sobre a oportunidade de jogar pelo Paraná.

Com isso, já são sete reforços confirmados pelo clube. São eles: o meia Alex Santana, o goleiro Luis Carlos, os zagueiros Charles e Neris, e o atacante Diego. Serão 15 dias de preparação para a estreia da equipe no Campeonato Paranaense, contra o CE União, em Francisco Beltrão.