Paraná x Batatais-SP AO VIVO online pela Copa São Paulo de Futebol Júnior

0' COMEÇA O JOGO!

8' Batatais marca em cima e não permite que Paraná faça a saída com tranquilidade.

12' Equipes se respeitam e são cautelosas até o momento. Jogo muito duro.

16' Paraná tenta chegar ao gol adversário, mas não consegue furar o bloqueio. Lateral para o Tricolor da Vila.

17' Boa falta para o Batatais, mas Thales Henrique joga por cima do gol de Guilherme.

20' Jogo parado para o atendimento do atacante Thales Henrique.

Sem prováveis alterações, o técnico Ari César deve mandar o Batatais a campo com: João Pedro; Lucas, Filipe, Paulo e Richard; Luis Otávio, Enzo e Robinson; Thales Ribeiro, Thales Henrique e Victor Rafael.

Apesar de não ter confirmado o time, o técnico do Tricolor da Vila, não deve fazer alterações em relação ao último jogo, escalando a equipe com: Guilherme; Thawan, Xaxim, Marcelo e Gabriel Valera; Bruno, Matheus Correa e Warley; Allexson, Allan e Andrey.

Para o confronto, Simm não contará com a sua dupla de zaga titular, já que tanto Gaevicz, quanto Paulo Fales terão que cumprir suspensão após levarem dois cartões amarelos. Com isso, a defesa deve ser composta por Xaxim e Marcelo, que deve se deslocar da lateral-esquerda.

Luciano Simm, técnico do Paraná, lamentou a inconsistência do time, mas ressaltou que agora o Tricolor tem que esquecer o que ficou par trás: “Tivemos muitas oscilações na primeira fase. Mas, nosso grupo era muito difícil e equilibrado. Agora, é uma nova etapa, de jogos eliminatórios. Concentração máxima”, disse.

Já o Batatais-SP chegou à competição com a responsabilidade de ser o atual vice-campeão. Com um elenco bastante renovado, a equipe só conseguiu se classificar no último jogo contra o Nova Iguaçu-RJ, terminando a primeira fase com uma vitória, um empate e uma derrota.

O Paraná viveu altos e baixos na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tanto que a primeira colocação, que classificou o time para essa fase, só veio com um gol de Allan no último minuto, para empatar e eliminar o Comercial-SP.

Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil! Acompanhem a partir das 16h, todos os detalhes da partida entre Paraná e Batatais-SP pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. A equipe que vencer essa partida, enfrentará o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Rio Branco-SP na próxima fase.