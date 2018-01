Na estreia do Campeonato Paranaense, Paraná encara União fora de casa

INCIDENCIAS: Partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Paranaense 2018. Será realizada no Estádio Anilado, em Francisco Beltrão, no Paraná.

Demorou um tempo, mas a bola voltará a rolar para alguns times do futebol brasileiro que disputarão os estaduais. É o caso do Paraná, que nesta quarta-feira (17) fará sua primeira partida no Campeonato Paranaense 2018, contra o União-PR, no Estádio Anilado, na cidade de Francisco Beltrão. O jogo, que terá Paulo Roberto Alves no apito, acontecerá às 21h45 (horário de Brasília).

Depois de ter um ano espetacular, que culminou no acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Paraná agora se concentra primeiramente no campeonato estadual, que também servirá de preparação para as competições mais importantes do ano, já que o Tricolor da Vila tem um time praticamente novo, além de ter trocado de técnico.

O Clube Esportivo União chega empolgado para a sua estreia na elite do futebol paranaense, após ter conseguido o vice-campeonato da segunda divisão estadual. A força da equipe está na manutenção de grande parte do elenco que fez uma boa campanha em 2017. Também chegaram 11 reforços para ajudar na formação do elenco.

Paraná de cara nova

Em razão da boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado, o Paraná teve dificuldade para manter seu elenco e acabou perdendo grande parte dos seus principais jogadores. Entre eles, o meia Renatinho, destaque do acesso, que foi para o Botafogo-RJ. Com isso, fica a esperança de que os jogadores contratados supram essas ausências.

Além disso, Richard, goleiro que foi titular na última temporada, ainda se recupera de cirurgia e estará fora da estreia no Paranaense. Luís Carlos, que voltou ao Paraná, seria a opção imediata para jogar no gol. Com dores na mão, ele passou por uma avaliação e acabou sendo vetado pelo departamento médico. Em virtude disso, quem ganha a vaga de titular é o goleiro Hugo, prata da casa.

Mesmo fazendo mistério, o Tricolor da Vila não deve ter muitas surpresas na equipe que será escalada para o jogo contra o União, devendo ir a campo com: Hugo; Júnior, Márcio, Rayan (Neris) e Igor; Leandro Vilela, Alex Santana, João Paulo (Zezinho); Minho, Feijão e Alemão.

União tem promessa de casa cheia

Para o jogo contra o Paraná, o União deve ter seu estádio cheio, já que o time conseguiu dois acessos estaduais seguidos e jogará logo de cara contra um time de primeira divisão. O apoio do torcedor será importante, pois o objetivo principal do time é fazer o dever de casa para se manter na elite.

O time conta com o experiente Wellington Monteiro, campeão mundial pelo Internacional-RS e que fez parte do elenco temporada passada. Seu técnico, Ivair Cenci, conhecido como rei do acesso, já tem sua base definida, apesar da chegada de 11 reforços. Contra o Tricolor da Vila, o experiente técnico deve colocar em campo: Marcos Paulo; Paulo Henrique, Casimiro, Spice e Thiaguinho; Wellington Monteiro, Sorbara, Léo Maringá e William (Max); Gabriel Bonet (Thiago Maringá) e Fornazari.