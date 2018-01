Jogo União-PR x Paraná AO VIVO online pelo Campeonato Paranaense

INCIDENCIAS: Partida válida pela 1º rodada do Campeonato Paranaense 2018, sendo disputada no Estádio Anilado, em Francisco Beltrão, no Paraná.

Boa tarde, leitor da VAVEL Brasil! Acompanhem a partir das 16h, todos os detalhes da partida entre União-PR e Paraná ao vivo, válida pela primeira rodada do Campeonato Paranaense 2018. Será a partida de abertura do estadual, que terá seu complemento no fim de semana.

LOCAL: De volta a elite do futebol paranaense, o União fará a estreia na sua casa, o estádio Municipal de Francisco Beltrão, mais conhecido como Estádio Anilado, que tem capacidade para 12.000 pessoas.

ARBITRAGEM: A partida terá o comando de Paulo Roberto Alves Junior, com o auxílio de Luís Henrique de Sousa e Giovani Marcos Malelo, enquanto Osvaldo Massafera atuará como quarto árbitro. Toda a equipe é da Federação Paranaense de Futebol.

O Clube Esportivo União está de volta à elite do futebol paranaense, após conseguir dois acessos seguidos. A grande força do Azulão está na manutenção do elenco em relação ao ano passado. Ao todo, onze jogadores permaneceram e outros onze foram contratados.

DESTAQUE DO UNIÃO-PR: Campeão do Mundial Interclubes, em 2006, pelo Internacional-RS, o meia Wellington Monteiro, de 39 anos está desde o ano passado no Azulão, sendo ele o mais experiente e principal jogador da equipe.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO UNIÃO-PR: MARCOS PAULO; PAULO HENRIQUE, CASIMIRO, SPICE E THIAGUINHO; WELLINGTON MONTEIRO, SORBARA, LÉO MARINGÁ E WILLIAM (MAX); GABRIEL BONET (THIAGO MARINGÁ) E FORNAZARI.

Pelo lado do Paraná, o panorama é diferente. O Tricolor da Vila teve dificuldade para manter seu elenco e acabou perdendo grande parte dos seus principais jogadores. Entre eles, o meia Renatinho, destaque do acesso, que foi para o Botafogo-RJ.

DESTAQUE DO PARANÁ: Alemão chegou ao Paraná para ser o centroavante do time e não decepcionou. Além de ter feito sete gols na Série B do Campeonato Brasileiro em 2017, ele conseguiu contribuir fora da área. Com a chegada da concorrência de Zé Carlos, fica a expectativa do que ele pode desempenhar.

DESFALQUES: Richard, que se recupera de cirurgia e Luís Carlos, com problemas na mão, não poderão jogar. Hugo, prata da casa assumirá o gol do Paraná.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PARANÁ: HUGO; JÚNIOR, MÁRCIO, RAYAN (NERIS) E IGOR; LEANDRO VILELA, ALEX SANTANA, JOÃO PAULO (ZEZINHO); MINHO, FEIJÃO E ALEMÃO.