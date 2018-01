Paraná x Atlético-PR AO VIVO online pelo Campeonato Paranaense 2018

Bom dia, torcedor! Acompanhe o tempo real de Paraná e Atlético-PR, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense 2018. O jogo acontece na Vila Capanema, em Curitiba, nesta quarta-feira (24), às 20h (horário de Brasília. Siga ao vivo tudo o que acontece na partida na VAVEL Brasil!

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-PR: Léo (Santos); Gustavo Cascardo, Emerson, Zé Ivaldo e Renan Lodi; Deivid, Bruno Guimarães e João Pedro; Giovanny, Yago e Ederson.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PARANÁ: Thiago Rodrigues; Júnior, Márcio, Charles e Igor; Leandro Vilela, Alex Santana e João Paulo; Diego Gonçalves, Vitor Feijão e Zé Carlos (Alemão).

Já no Atlético-PR, as novidades no time titular, são a estreia do zagueiro Emerson, inscrito nesta terça-feira (23), além de João Pedro, que ficou no banco na última partida por estar negociando com o América-MG. Eles entrarão nas vagas de Léo Pereira e Demethryus, respectivamente.

Além disso, o Paraná terá novidade no gol, já que Thiago Rodrigues, contratado recentemente, foi regularizado e esta á disposição de Lopes. Com isso, Hugo deve ir para o banco de reservas.

Para o clássico, Wagner Lopes deve promover várias mudanças na equipe. Na zaga, Márcio e Charles devem entrar nas vagas de Rayan e Néris. Já no meio, Leandro Vilela ganha a vaga de Zezinho. No ataque, a dúvida ainda permanece, com a possível estreia de Zé Carlos.

Confira na VAVEL BRASIL o que rolou entre Atlético-PR x Maringá.

Como já era esperado, o Atlético-PR teve um pouco de dificuldade na partida contra o Maringá. Muito pela falta de entrosamento, além de evidentemente, a qualidade do adversário. Apesar disso, o Furacão conseguiu vencer por 2 a 1.

Confira na VAVEL BRASIL o que rolou entre União-PR x Paraná.

Com o time ainda em formação e sem contar com os principais reforços, o Paraná estreou no estadual com uma derrota para o União-PR. O revés sofrido pelo Tricolor da Vila por 2 a 1, torna o clássico ainda mais importante.

ARBITRAGEM: Rodolpho Toski Marques, com o auxílio de Bruno Boschilia e Daniel Cotrim, todos da Federação Paranaense de Futebol (FPF).