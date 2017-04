Jogo Remo x Paysandu AO VIVO hoje no Campeonato Paraense 2017 (0-0)

É neste domingo! A primeira partida da finalíssima do Campeonato Paraense 2017 entre Remo x Paysandu ao vivo. O duelo acontece às 16h e você acompanhe tudo aqui na VAVEL Brasil. Até logo mais!

Veja abaixo os jogadores do Paysandu que foram relacionados para a partida:

Goleiros: Emerson e Marcão

Zagueiros: Fernando Lombardi, Gilvan, Pablo e Perema

Laterais: Ayrton, Hayner, William Simões e Wilkerson

Volantes: Augusto Recife, Jhonnatan, Rodrigo Andrade, Ricardo Capanema e Wesley

​Meias: Diogo Oliveira e Daniel Sobralense

​Atacantes: Alfredo, Aslen Kevin, Bergson, Leandro Carvalho e Leandro Cearense.

Outro atleta que também estará a disposição é o meia Daniel Sobralense. Por opção técnica, o jogador não viajou com o grupo para o duelo contra o Santos, no meio de semana pela Copa do Brasil. No primeiro jogo da final, ele volta ser relacionado na equipe. O bicolor vai em busca de seu 47º título estadual.

Pelo lado do Paysandu, o técnico Chamusca terá a disposição todo seu elenco para a decisão. Contando com a volta do zagueiro Fernando Lombardi, recuperado de uma lesão no tornozelo. Após duas semanas parado, o jogador volta a ser relacionado para uma partida.

Veja abaixo os jogadores do Remo que foram relacionados para a partida:

Goleiros: André Luís e Vinícius

​Zagueiros: Henrique, Higor João, Zé Antônio e Tsunami

Laterais: Léo Rosa e Jackinha

​Volantes: Renan Silva, Lucas Victor e Jeferson

​Meias: Flamel, Fininho e Rodrigo

​Atacantes: Jayme, Gabriel Lima, Edgar, Nano Krieger, Val Barreto, João Victor e Felipe.

Em compensação, a equipe contará com duas voltas importantes. O lateral Jackinha e o meia Flamel, recuperados de lesão, estão a disposição para a decisão de logo mais. O leão azul vai em busca do seu 45º título estadual.

Para a primeira partida da final nesta temporada, a equipe do Remo terá três desfalques. São eles, os volantes Marquinhos e Elizeu, o primeiro cumpre suspensão imposta pelo STJD pela expulsão na partida contra o São Raimundo, ainda pela fase classificatória do tormeio. Já Elizeu está fora por conta de uma lesão no pé direito. Além dos dois atletas, outro desfalque será o meia Eduardo Ramos, que está em litígio em seu contrato com o clube.

O primeiro Clássico Rei da Amazônia entre as equipes aconteceu em 14 de junho de 1914, o Remo venceu o Paysandu pelo placar de 2 a 1 no estádio da Curuzú, para um público de apenas 2 mil espectadores, em partida válida pelo Campeonato Paraense.

Remo x Paysandu AO VIVO

Os números do RexPa, como é conhecido o clássico, são extensos. Remo e Paysandu se enfrentaram 739 vezes. São 257 vitórias do Remo, com 940 gols marcados, contra 231 vitórias do Paysandu, com 937 gols feitos. 251 duelos terminaram empatados.

No último confronto entre as equípes, ainda pela nona rodada da primeira fase da competição Paraense, empate em 1 a 1.

Segundo colocado geral, integrante do grupo A1, o Paysandu somou 20 pontos na fase classificatória do tormeio. Foram seis vitórias, dois empates e duas derrotas. No entanto, o papão da curuzú teve menos dificuldades que o rival para chegar a decisão do estadual. Enfrentando o São Raimundo-PA pela semifinal, na primeira partida um empate sem gols e na segunda vitória, em casa, pelo placar de 3 a 1.

A equipe do técnico Josué Teixeira sofreu apenas uma derrota na competição, quando foi derrotada pelo Independente-PA no primeiro jogo das semifinais pelo placar de 2 a 0, assim revertendo a vantagem na segunda partida. Jogando sob seus domínios, o Remo venceu o adversário por 3 a 1 e decidiu a vaga na finalíssima nos pênaltis, levando a melhor ao converter 10 penalidades contra 9 do oponente.

Mandante no confronto de ida e integrando o grupo A2, o Remo alcançou a liderança geral da competição somando 22 pontos na fase classificatória, com seis vitórias e quatro empates em 10 jogos.

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos agora a transmissão da primeira partida entre Remo x Paysandu ao vivo pela final do Campeonato Paraense 2017. O duelo será disputado no estádio do Mangueirão, às 16h deste domingo (30).