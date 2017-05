Luverdense vence Paysandu de virada e abre vantagem na decisão da Copa Verde

No primeiro duelo da final da Copa Verde 2017, melhor para os donos da casa. Em jogo disputado na noite desta quinta-feira (04), na Arena Pantanal, em Cuiabá/MT, o Luverdense levou a melhor e venceu o Paysandu de virada por 3 a 1. Daniel Sobralense abriu o marcador para os paraenses, mas Erick, Marcos Aurélio e Dalton garantiram a vitória mato-grossense.

Com o resultado, o Verdão do Norte pode até sofrer uma derrota simples que conquista o título inédito. Por outro lado, resta ao Papão da Curuzu vencer por 2 a 0 ou por três gols de vantagem para faturar o bicampeonato inter-regional. Triunfo pelo mesmo placar do primeiro jogo leva a disputa às penalidades máximas. A segunda e decisiva partida será disputada às 20 horas da terça-feira (16), no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém. O campeão da Copa Verde garante vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil 2018.

Papão abre placar no início, mas LEC domina e vira no primeiro tempo

O Paysandu começou a partida bem fechado. O Luverdense encontrava dificuldades para atacar, embora a formação titular disponibilizasse uma equipe completamente ofensiva, que partisse para o ataque com o objetivo de fazer valer o mando de campo. Mesmo mais cautelosos, os visitantes saíram na frente do marcador logo no começo do duelo. Aos seis minutos, Emerson cobrou tiro de meta e acionou Leandro Cearense. O atacante dominou, passou pela marcação e cruzou na medida para Daniel Sobralense escorar de cabeça e abrir o placar.

Não demorou muito para o Luverdense buscar o empate. Os donos da casa não sentiram o gol adversário e igualaram o placar aos 11 minutos. Rafael Silva fez boa jogada pela esquerda e cruzou na área. Erik ficou com a sobra e estufou as redes. Com o placar movimentado no início, a intensidade foi aumentada e as equipes faziam um jogo brigado no meio de campo. Aos poucos, os mato-grossenses começaram a ser mais ofensivos e assustar a defesa bicolor. Em três lances consecutivos, Emerson foi acionado e fez providenciais defesas.

A pressão do LEC ficou ainda mais forte na reta final do primeiro tempo. Depois de tanta insistência, os donos da casa conseguiram a virada em lance de bola parada. Marcos Aurélio executou falta com perfeição. A pelota foi no canto esquerdo de Emerson, que nada pôde fazer para evitar o segundo gol do time verde.

Foto: Fernando Torres/Paysandu

Luverdense mantém melhor atuação e amplia vitória

Mesmo com a vantagem imposta no primeiro tempo, o Luverdense estava disposto a ampliar a vitória, com o objetivo de ter mais tranquilidade em relação ao segundo encontro entre os times, no Pará. O Verdão do Norte criava oportunidades, mantinha a posse de bola elevada para não dar espaços ao adversário. A equipe do Mato Grosso tentou marcar o terceiro gol em três oportunidades seguidas.

Primeiro, Raphael Macena cruzou para Marcos Aurélio e o meia bateu de primeira e assustou. Segundo, Erik recebeu pelo lado esquerdo de ataque e finalizou; a bola bateu em Fernando Lombardi e acertou o lado de fora da rede. Na terceira oportunidade, o LEC marcou o terceiro. Depois de cobrança curta de escanteio, Paulinho cruzou na área e Dalton apareceu para cabecear forte, no canto de Emerson para marcar seu terceiro gol na partida.

Aos 13 minutos, a situação ficou ainda mais complicada para o Paysandu, quando o lateral-direito Hayner acertou uma cotovelada em Rafael Silva e foi expulso diretamente. O jogo ficou concentrado apenas nas bolas alçadas nas duas áreas, sem objetividade nem perigo. Após as modificações realizadas pelos dois treinadores, cada clube chegou com perigo em uma ocasião. Assustou, mas o placar não foi modificado. Melhor para o Luverdense.