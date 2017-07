CRB bate Paysandu de virada, engata segunda vitória seguida e sai do Z-4

Nessa sexta-feira (23), o CRB recebeu o Paysandu no Rei Pelé pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Os mandantes criaram mais chances e venceu de virada por 2 a 1, com gols de Flávio Boaventura e Edson Ratinho pro time alagoano, com Marcão anotando o do Papão.

Com a vitória o Galo pegou o elevador e chegou aos 13 pontos e está justamente no meio da tabela na 10ª colocação. Já o Paysandu caiu muito nas últimas semanas está com 12 pontos e agora se encontra no 14º lugar. Na próxima rodada o CRB visita o Náutico na Arena Pernambuco na sexta-feira (30) às 21h30, enquanto o Alviceleste reencontra o Luverdense após a final da Copa Verde no Mangueirão, no mesmo dia, às 19h15.

Logo no primeiro ataque do jogo aos três minutos, o Paysandu abriu o placar. Marcão recebeu passe de Ayrton e escorou de canela pro fundo da rede. A resposta do time da casa só veio aos 15 minutos, quando Danilo Pires arriscou de longe e obrigou Emerson a espalmar para fora, mandando pra escanteio. Na sequência do lance, após a cobrança, Danilo Pires escorou e Zé Carlos na segunda trave finalizou e acertou o pau, perdendo uma grande chance de empatar a partida.

Seguindo num bom ritmo ofensivo o time da casa chegou novamente aos 27. Edson Ratinho recebeu de Danilo Pires e bateu forte, porém muito alta e a pelota acabou indo pra fora por cima do gol. Ainda seguindo fazendo forte pressão a equipe local teve mais uma chance antes do intervalo. Aos 45, Adalberto escorou cruzamento de Edson Ratinho e a bola passou raspando a trave de Emerson. Assim o placar no primeiro tempo foi de 1 a 0 para o Paysandu.

No segundo tempom o roteiro foi bem semelhante ao da primeira parte, com um gol logo no começo. Mas dessa vez dos mandantes. Aos quatro minutos, Edson Ratinho acertou um belo chute de longe após a defesa afastar a bola da área e acertou o ângulo para igualar o placar. Com seis minutos mais uma chance dos mandantes. Dessa vez, Zé Carlos desviou de cabeça após chute de Diego e obrigou o goleiro visitante a fazer grande defesa.

Em uma das poucas chances do time visitante, aos 10 minutos, Ayrton bateu falta por cima da barreira e a bola passou perto do travessão assustando o time da casa Com 16, veio a virada. Flávio Boaventura aproveitou sobra de cruzamento de Edson Ratinho para cabecear forte pro gol e virar o placar.

Com 27, o Paysandu teve nova boa oportunidade com Thiago Mandi, que bateu forte e forçou Edson a se esticar e desviar a bola para a linha de fundo. Nos 15 minutos finais, apesar de alguns cruzamentos perigosos dos visitantes, o time da casa conseguiu se segurar bem no campo de defesa e assegurar a importante vitória por 2 a 1.