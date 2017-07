Londrina vence fora de casa e aumenta sequência sem vitórias do Paysandu

Em um jogo com muitas chances e confusões, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, o Londrina derrotou o Paysandu fora de casa por 2 a 1. A partida foi bem equilibrada com o time da casa tomando as ações e os visitantes jogando no contra-ataque. Jonatas Belusso e Jumar marcaram para os paranaenses, enquanto Ayrton fez o dos locais.

Após a vitória, o Londrina chegou aos 16 pontos e assim deu um salto na tabela e chegando ao oitavo lugar. Já o Paysandu, que segue sua má fase das últimas semanas, parou nos 13, ocupando o 16º lugar podendo entrar no Z-4.

Na próxima rodada, o LEC recebe o ABC no Estádio do Café na terça-feira (11), às 19h15. O Papão, no mesmo dia e horário, visita o Criciúma, no Heriberto Hulse.

Londrina larga na frente

Os primeiros 17 minutos de partida foram bem frios e com quase nenhuma chance de perigo das equipes. Até que com 18, o Paysandu perdeu grande chance com Renato Augusto. Livre no meio da área, o meia acabou mandando pra fora. No minuto seguinte, Augusto Recife finalizou de fora da área e forçou César a saltar no canto para fazer a defesa.

O time da casa seguiu melhor e, aos 31 minutos, Ayrton aproveitou a boa jogada de Bérgson e finalizou ao lado do gol assustando o rival. Na sequência veio a primeira chance do time visitante. Jonatas Belusso arriscou da entrada da área e forçou Emerson a mandar pra escanteio. Com 35, mais uma vez o Papão chegou com Diogo Oliveira batendo no canto direito e forçando César a fazer boa defesa.

Na reta final do primeiro tempo, o placar foi aberto pelo time paranaense. Jonatas Belusso, em boa jogada de contra-ataque, recebeu de Welisson, dominou mal, mas se recuperou e bateu na saída do goleiro para fazer 1 a 0.

Juiz manda voltar pênalti, Bergson perde e LEC vence

No segundo tempo, aos seis minutos, o Paysandu teve a primeira chance. Marcão por pouco não empatou após falha de César que se recuperou para defender. Com 11 minutos, o time local conseguiu o empate. Ayrton cobrou muito bem falta, que foi no canto onde César não alcançou.

Com 23 minutos, Jonatas Belusso invadiu a área e bateu mesmo sem ângulo para o gol e assim forçou boa defesa de Emerson que conseguiu afastar o perigo. Aos 32, o Londrina voltou a ficar a frente do placar, dessa vez em bola parada. Jumar cobrou falta muito forte e acertou o ângulo deixando o arqueiro rival sem reação e assim fazendo 2 a 1.

Aos 34, a grande polêmica do jogo. Após lance dentro da área, o zagueiro Gustavo Geladeira tocou com a mão na bola, foi expulso e o pênalti foi marcado. Na cobrança, Bérgson marcou, porém o árbitro marcou invasão e a penalidade teve de ser cobrada novamente. Na segunda oportunidade, o atacante do time paraense acertou o travessão desperdiçando a chance do empate.

Nos minutos finais o time da casa até pressionou, com vários cruzamentos pra área, porém o Londrina se segurou bem no campo de defesa e assegurou a vitória de 2 a 1 fora de casa.