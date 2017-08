Fugindo da zona de rebaixamento, Paysandu recebe desesperado Figueirense no Curuzu

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, sendo disputado no estádio Curuzu, em Belém/PA

Brigando na parte de baixo na Série B do Campeonato Brasileiro, Paysandu e Figueirense entram em campo na noite deste sábado (05), às 19h no estádio do Curuzu, em Belém. A partida é válida pela última rodada do primeiro turno da competição. Os donos da casa buscam se afastar do Z4, enquanto os visitantes precisam da vitória para continuar caminhada contra a Série C.

Ainda sem Rodrigo Andrade, Paysandu conta com Marquinhos Santos para vencer em casa

Para afastar o perigo do rebaixamento, o Paysandu busca encaixar uma sequência de vitórias. Visando a recuperação na Série B, o clube realizou na tarde desta sexta-feira (04) o último treinamento antes da partida em casa diante do Figueirense. O Papão ainda não contará com o volante Rodrigo Andrade, que segue em fase de transição. Porém, os donos casa contam com a volta do atacante Marcão. O atleta retorna após realizar reforço muscular.

O atacante Bergson do Paysandu, conta com a força da torcida neste sábado para ajudar a superar as dificuldades do duelo. “Acredito que eles estão aliviados assim como nós. Claro que contamos com o apoio deles, porque é um jogo muito difícil. O Figueirense é um time que tem camisa, bons jogadores, mas temos que acreditar em nós. A gente quer que a torcida acredite no time do início ao fim, porque a gente vai precisar deles”, declarou o artilheiro do clube na competição com cinco gols.

O treinador Marquinhos Santos conhece bem a equipe do Figueirense, pois já comandou a equipe nessa temporada. Para enfrentar o ex-clube, o técnico deve mandar a campo a seguinte equipe: Emerson; Ayrton, Perema, Gualberto e Peri; Renato Augusto, Nando Carandina e Rodrigo; Magno, Marcão (Anselmo) e Bergson.

Figueirense busca quebrar tabu em Belém para afastar a crise

Para seguir a meta de fugir do rebaixamento, o Figueirense só pensa na vitória fora de casa nesta rodada. O time que não vence há quatro rodadas se complicou dentro do Z4 da competição. Nem mesmo a vitória tira a equipe de Santa Catarina da degola.

Além da fase ruim dentro de campo, o Figueira vai encarar mais dois desafios nesse sábado. A equipe, que será comandada por Márcio Coelho, está com 11 jogadores no Departamento Médico. Assim o técnico interino terá bastante trabalho para formar o time que inicia a partida. Outra dificuldade que o Figueira terá pela frente e o estádio Curuzu. O time de Santa Catarina ainda não venceu jogando diante do Papão dentro da sua casa.

Buscando três pontos fora de casa, Márcio Coelho deverá mandar a campo a seguinte equipe: Saulo, Bruno Santos, Bruno Alves, Leandro Almeida e Juliano (Iago); Zé Antônio, Ferrugem e Patrick; Robinho, Henan e Luidy.

A partida terá a arbitragem de Vinícius Furlan, auxiliado por Evandro de Melo Lima e Luiz Alberto Andrini Nogueira.