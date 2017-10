Em jogo com etapas distintas, Paysandu e CRB empatam sem gols

INCIDENCIAS: Partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2017, disputada na noite desta sexta-feira (13), no Estádio da Curuzu, em Belém/PA

Um jogo de duas etapas completamente distintas. Primeiro, uma partida fria, sem emoções. Em seguida, times movimentados no campo de ataque em busca do gol. Faltou o principal, a bola na rede. Em jogo realizado na noite desta sexta-feira (13), no Estádio da Curuzu, em Belém/PA, Paysandu e CRB empataram sem gols, no jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2017.

Com o resultado, os times permaneceram na parte de baixo da tabela, com uma relativa distância em relação à zona de rebaixamento. O Papão da Curuzu ocupa a 11ª posição, com 37 pontos, enquanto o Galo soma 36, no 13º lugar. As posições ainda podem ser modificadas devido aos resultados na tabela de classificação.

A próxima rodada será realizada na terça-feira (17), e as equipes entram em campo às 21h30 (horário de Brasília). O Paysandu encara o Luverdense no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde/MT, enquanto o CRB recebe o Náutico no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL.

Foto: Fernando Torres/Paysandu

Primeiro tempo travado

Faltaram boas oportunidades no primeiro tempo. A etapa inicial foi marcada por muitas faltas, jogo travado, bola presa no meio de campo e pouquíssima criatividade entre as equipes. Durante os primeiros 45 minutos, o CRB se preocupou em fortalecer a marcação e impedir que o Paysandu chegasse com perigo na meta. A estratégia alagoana deu certo. Os jogadores bicolores trocavam passes na entrada da área, na intermediária, mas não assustavam. Os regatianos tentavam surpreender por meio dos cruzamentos no lado direito de campo, mas sem sucesso.

A troca forçada de lateral deu novo gás aos paraenses. Peri entrou no lugar de Guilherme Santos com apenas 20 minutos de jogo e procurou ser a surpresa da equipe mandante por estar presente em todas as partes ofensivas do campo. Nos minutos finais, porém, as faltas prevaleceram e o jogo ficou arrastado. Enquanto o Papão tinha todo o espaço no meio de campo para trocar passes e chegar com perigo, o Galo seguia na defesa e na aposta do contra-ataque.

Foto: Fernando Torres/Paysandu

Segundo tempo movimentado

Os treinadores das duas equipes não realizaram modificações no intervalo, mas as equipes voltaram com uma postura diferente, principalmente o Paysandu. Os donos da casa pressionaram nos primeiros minutos para buscar o resultado positivo e não desperdiçar dois pontos importantes dentro de casa, diante da lotada Curuzu. Com o tempo, as oportunidades de gol começaram a aparecer e as defesas trabalharam ainda mais. Primeiro com Peri, que apareceu na entrada da área e encheu o pé para Edson Kölln defender.

Após as alterações nos dois clubes, o CRB teve a primeira chance de abrir a contagem. Danilo Pires cortou para a direita e chutou forte; Emerson espalmou para escanteio. Em seguida, Perema falhou e Neto Baiano tentou encobrir o arqueiro. A bola passou muito perto do travessão e o Galo quase abriu o placar.

Os times começaram a alternar finalizações perigosas. Primeiro, os bicolores. Caion recebeu dentro da área, girou e chutou para a grande defesa do goleiro do Galo. Os alvirrubros responderam com Neto Baiano. O experiente centroavante recebeu cruzamento, mas finalizou em cima do marcador oponente. No minuto seguinte, nova chance do Papão. Fábio Matos acionou Bergson e o atacante chutou cruzado para intervenção providencial de Edson Kölln. Na última tentativa, ocorrida nos últimos minutos, Perema desviou de cabeça em cobrança de escanteio, mas a zaga do Galo afastou e o empate sem gols permaneceu por todo o confronto.