Paysandu e Criciúma se enfrentam buscando quebrar séries sem vitórias

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 32ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE B, A SER REALIZADA NO ESTÁDIO DA CURUZU, EM BELÉM (PA)

Tanto Paysandu quanto Criciúma não vencem há três jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, e na sexta-feira (27), a partir das 21h30, os dois times tiram suas diferenças no gramado do estádio da Curuzu, em Belém (PA), pela 32ª rodada. Além de tentar quebrar a sequência negativa, paraenses e catarinenses objetivam confirmar de vez a permanência na Segunda Divisão brasileira.

Dos dois, quem vive situação mais crítica é o Papão, do técnico Marquinhos Santos. Vindo de derrota para o Londrina na rodada passada, a equipe paraense, que já acumulava dois empates anteriormente, ocupa a 13ª posição, com 38 pontos. A distância para a zona de rebaixamento é de apenas três pontos.

A situação do Criciúma é mais tranquila, mas não deixa de preocupar. Após três derrotas seguidas (duas dentro de casa), o time treinado por Beto Campos parte para dois compromissos longe do estádio Heriberto Hülse. Depois da partida em Belém, a delegação carvoeira sequer volta para Santa Catarina e já embarca para Goiânia, onde joga terça (31), contra o Goiás, no Serra Dourada. No momento, o Tigre é o 9º colocado, com 42 pontos, a sete de distância da área de descenso.

Paysandu quer afastar fantasma do rebaixamento

Marcão Milanezi substitui o suspenso Emerson | Foto: Fernando Torres/Paysandu

Apesar de estar separado por três times da zona de rebaixamento (e dois deles, Figueirense e CRB, se enfrentam), o Paysandu mantém o sinal amarelo aceso, afinal de contas, a distância da área perigosa é de somente três pontos. Na última rodada, derrota por 2 a 0 diante do Londrina, no Paraná.

Agora, o técnico Marquinhos Santos encontra dois jogos em seguida dentro de casa para tentar afastar o fantasma do rebaixamento - depois do Tigre, vem o Vila Nova, na sexta-feira (27).

“Junto com o nosso torcedor aqui dentro, eu tenho certeza que a gente vai conseguir esses seis pontos. Esse é o nosso principal objetivo agora: ganhar essas duas partidas em casa para manter aquele foco de permanência. Respeitando o adversário, mas aqui dentro quem manda é a gente e temos que provar isso dentro de campo”, afirmou o zagueiro Diego Ivo.

Para o primeiro confronto na Curuzu, porém, Marquinhos Santos enfrenta uma série de adversidades. O goleiro Emerson está suspenso e será substituído por Marcão Milanezi, o lateral-esquerdo Guilherme Santos e o meio-campista Rodrigo Andrade estão na transição, enquanto o atacante Bergson, com dores na coxa direita, até foi relacionado, mas possivelmente não joga.

Entretanto, apesar dos desfalques, a tendência é que Marquinhos Santos faça apenas a alteração no gol, com a entrada de Marcão Milanezi na vaga de Emerson.

Tigre vive semana turbulenta

Raphael Silva volta a jogar depois de três meses | Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma

Quando partiu para enfrentar o Paraná, pela 29ª rodada, o Criciúma, do técnico Beto Campos, almejava uma vaga no G-4 da Série B, afinal de contas, uma vitória em Curitiba poderia reduzir a distância para a área de classificação em apenas três pontos.

Entretanto, o sonho virou pesadelo. O Tigre foi vencido pelo Paraná, por 2 a 1, e ainda foi derrotado nos dois jogos seguintes, ambos em casa, para Vila Nova e Internacional, por 1 a 0 e 3 a 2, respectivamente, e viu o desejo do acesso se esvair, ficando em 9º, com 42 pontos.

O reflexo disso foi a insatisfação da torcida, que protestou contra a diretoria no jogo passado, e as mudanças no elenco. Na segunda-feira (23), o volante Jonatan Lima, os meias Alisson Farias e Erick Flores e o atacante Fabinho Alves foram dispensados por deficiência técnica.

Em meio a essa turbulência, uma boa notícia. O zagueiro Raphael Silva voltará a jogar após três meses. Afastado desde julho em decorrência de uma série de problemas musculares, ele chegou a ficar no banco na partida passada, mas só agora, com a suspensão de Nino, que voltará aos gramados.

“Tivemos uma conversa e Beto perguntou como estava, se estava me sentindo bem. Falei que sim e, provavelmente devo voltar nesse jogo. Espero voltar a jogar com alegria depois de tanto tempo fora. Espero ter um retorno produtivo”, estimou Raphael.

A alteração na zaga será a única promovida por Beto Campos. O outro desfalque será no banco, com a suspensão de Douglas Moreira por acúmulo de cartões.