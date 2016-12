Com novo treinador, Ponte Preta recebe Coritiba para fechar ano com campanha histórica

INCIDENCIAS: Partida válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

O fim da temporada vai se aproximando e a Ponte Preta já vai começando as mudanças no elenco e na comissão técnica. O mesmo vai acontecendo no Coritiba, que já vai estudando quem permanecerá e quem deixará o clube para a próxima temporada. Com o atraso da última rodada por conta do acidente do avião da Chapecoense, muitos jogadores foram liberados antes e outros ganharão oportunidades. A bola vai rolar nesse domingo (11), ás 17h, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

A Ponte Preta já não briga mais por alguma coisa nessa última partida do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista já tem vaga garantida na Copa Sul-Americana do próximo ano, mas não tem mais chances de alcançar o G-6 da competição. A Macaca está com 50 pontos na 10ª colocação, seis a menos do que o Botafogo que é o primeiro clube dentro do grupo dois seis, porém, em caso de vitória sobre o Coritiba, a Ponte pode alcançar sua melhor pontuação na história dos pontos corridos disputando a primeira divisão.

Já o Coxa ainda sonha com a vaga na Sul-Americana, após a confirmação do título da competição para a Chapecoense e do título da Copa do Brasil para o Grêmio, mais duas vagas se abriram e o Coritiba, que está na 14ª colocação com 46 pontos, foi beneficiado. O time paranaense precisa vencer e torcer para um tropeço do Vitória para garantir a vaga na competição continental.

Novo comandante e cobrança maior na Ponte

Após a saída de Eduardo Baptista para o Palmeiras, o treinador Felipe Moreira, que assumiu a equipe pontepretana e irá fazer sua estreia nesse última rodada do campeonato contra o Coritiba.

De acordo com Felipe, ele está preparado para a cobrança e para o que der e vier, e não exitou em aceitar o convite para ser o treinador da Macaca. "Quando recebi o convite aceitei de pronto. Meu objetivo sempre foi ser treinador. Me preparei para dar conta do recado. Agora é algo diferente, mesmo sabendo que a parte de dentro do campo não muda. Fiz jogos no ano passado. Mas semana a semana é igual. O que é diferente, mesmo, é a cobrança. Serei cobrado por vitórias", disse o treinador.

Com um novo desafio em mãos, Felipe Moreira falou sobre a importância dessa última partida para a Ponte Preta e disse que a equipe buscará a vitória: "Vale muito para deixarmos uma imagem boa. O Wendel (volante) falou que a última impressão é a que fica. Precisamos do resultado, respeitando o Coritiba, mas essa última imagem é muito importante para a Ponte Preta", completou.

A Ponte também apostará em alguns jogadores jovens nesse último jogo, como o lateral-direito Emerson, o zagueiro Handerson, o volante Marquinhos e o atacante Lyncon. Isso ocorrerá porque alguns jogadores saíram de férias antecipadamente: os goleiros Matheus e César, os zagueiros Douglas Grolli e Tiago Alves, o lateral-esquerdo Reinaldo, o volante Maycon, o meia Galhardo e o atacante Wellington Paulista.

Coritiba aposta na juventude para buscar a vitória

A ideia do treinador Paulo César Carpegiani é colocar em jogo alguns jogadores jovens para o próximo ano do Coritiba. A partida contra a Ponte Preta servirá como um teste para saber quem servirá para o time em 2017 e quem não servirá para possivelmente ser emprestado.

Mas isso não servirá apenas para os jovens, pois o meia Bernardo e o atacante Vinícius, que tem contrato até o dia 31 de dezembro, querem mostrar serviço para conseguirem uma renovação de contrato. O goleiro Rafael Martins, o zagueiro Romércio e o volante Júlio Rusch também querem buscar o seu espaço.

O Coritiba terá seus desfalques: Wilson, Nery Bareiro, Juan, Kazim Richards e Kléber não irão atuar na partida desse domingo (11), contra a Ponte e já foram liberados para suas férias. Apesar de admitir que esses jogadores farão falta, o atacante Iago disse que confia nos atletas que irão em campo.

"A responsabilidade é a mesma. Também somos jogadores. Claro que a ausência deles vai fazer muita falta, mas a gente precisa dar nosso melhor para que consiga suprir pelo menos um pouco a falta deles. A garotada aí, tenho certeza, vai dar conta do recado, é uma garotada boa. Tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo. Independente disso aí, tenho que fazer o meu melhor, fazer um bom trabalho para que eu permaneça no time titular e consiga esta vaga, respeitando meus companheiros, claro", disse Iago.

O Coritiba também terá alguns desfalques por conta de lesão. É o caso de Neto Berola, com lesão no tornozelo, César Gonzáles, com lesão muscaular e de Alan Santos, com uma fratura no pé.