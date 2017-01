Ponte Preta goleia Alagoinhas e termina em primeiro lugar no grupo 5 da Copinha

Foto: Divulgação

A Ponte Preta fechou sua participação no grupo 5 da Copa São Paulo de Futebol Júnior com goleada. A Macaca anotou 7 a 0 para cima do Alagoinhas-BA, no Estádio Bento de Abreu Vidal, em Marília, e confirmou sua classificação para a segunda fase da competição.

A equipe da Ponte Preta não teve problemas para encarar o time baiano. No primeiro tempo, a Macaca dominou o adversário, tanto que marcou seu primeiro gol logo aos nove minutos com Aaron. Em sem seguida, o time campineiro não conseguiu traduzir sua superioridade e gols.

Na etapa final, com mais tranquilidade, mantendo a posse de bola e atacando no momento certo, os gols saíram com tranquilidade. Destaque para Yuri, que balançou as redes em quatro oportunidades, uma delas, cobrando penalidade máxima. Thiago e Kauê também marcaram para a Ponte Preta

O Alagoinhas, que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela primeira vez em sua história, demonstrou espírito de competição, mas a parte técnica não colaborou. O que justifica esta afirmação é que a equipe baiana não somou pontos e não fez nenhum gol no torneio.

Marília vence América-MG e se classifica; Coelho é eliminado

Marília e América-MG realizaram a parte de encerramento do grupo 5. Ambos os times colocaram sua força em campo, porém, o MAC conseguiu ser efetiva no ataque e venceu por 2 a 1. A equipe da casa precisava vencer para levar a segunda vaga. O Coelho carecia apenas do empate, mas não levou o resultado.

No primeiro tempo, o América-MG foi superior nos minutos iniciais, criando várias jogadas, mas sem ser perfeito nas conclusões. O Marília igualou o jogo na segunda metade da etapa inicial, deixando a partida equilibrada.

Na etapa final, o América-MG manteve seu jogo, valorizando a posse de bola. Porém, a equipe americana parava na defesa do Marília. Por sua vez, o MAC guardava o contra-ataque como arma mortal, e assim o fez. Jefferson e Alan Santos fizeram 2 a 0 para o time da casa. O Coelho ainda diminuiu com Matheus Santos, pressionou, mas não conseguiu empatar o jogo.

Na segunda fase, Ponte Preta e Marília, primeiro e segundo colocados dos grupo 5 esperam a definição da posição final de Paraná e Penapolense, líder e vice-líder da chave 6 para conhecerem seus adversários.