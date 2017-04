Em Campinas, Ponte Preta e Palmeiras abrem semifinais do Paulistão 2017

Nesse domingo (16), a Ponte Preta irá receber mais uma pedreira em seu estádio. Dessa vez o adversário da Macaca será o atual campeão brasileiro, o Palmeiras. Após conseguir eliminar o Santos no Pacaembu, a Ponte tentará novamente impressionar um grande paulista, que por sua vez vem confiante para o duelo após sequência de vitórias no estadual e na Libertadores.

Palmeiras e Ponte Preta criaram recentemente uma certa "rivalidade", já que a Macaca é um dos poucos times que ainda não perdeu para o Palmeiras no ano e mantém um tabu de invencibilidade no Allianz Parque. O último confronto das equipes é bem recente, válido pela última rodada da fase de grupos do Paulista. A Macaca conseguiu o triunfo dentro de seu estádio vencendo por 1 a 0 o Verdão.

Eduardo Baptista se mostra confiante para o duelo contra ex-clube

Do lado Palmeirense, o treinador Eduardo Baptista acredita saber a estratégia que a equipe adversária irá usar para a primeira partida, já que foi o último time treinado por ele antes da vinda para o Palmeiras.

"A Ponte é um time muito reativo. Já foi assim com a gente no ano passado. Às vezes preferem dar a bola para o adversário jogar para numa roubada e sair em contra-ataque. Eles têm essa característica, mas contra o Santos eles foram mais incisivos, criaram situações e se classificaram com o resultado de Campinas. Esse é o time que esperamos, que às vezes vai recuar para jogar no nosso erro, mas em alguns momentos, principalmente se jogar Lucca e Clayson, vão tentar propor jogo para vir para São Paulo com um resultado a favor deles."

Eduardo Baptista ainda disse que considera o time do Palmeiras mais preparado para levantar a taça de campeão paulista já que, de acordo com ele, o time vem evoluindo mais a cada partida, e comparou o estilo de jogo da Ponte com o ultimo adversário Peñarol.

"A Ponte, por mais que te marque, sempre vai procurar jogar. Não é um time tão viril como foi o Peñarol. Talvez a gente não tenha espaço para entrar, mas vamos ter espaço para circular. O jogo contra o Peñarol foi mais forte. Nosso jogo está melhor para o Paulista. A Libertadores temos pontos a serem evoluídos ainda, no Paulista estamos em um bom nível."

Ponte Preta tem desfalques e retorno importante para a partida

Já a Ponte tem alguns problemas no elenco. Nino Paraíba e Renato Cajá ainda são dúvidas para o primeiro confronto nesse domingo. Cajá chegou a fazer um treino físico nessa sexta feira e é o nome mais provável a retornar ainda nesse jogo.

Já Nino Paraíba dificilmente conseguirá ter condições de jogo, já que seguiu no departamento médico durante o treino desse sexta-feira. Ambos tem um edema, Cajá na coxa esquerda e Nino no adutor da perna esquerda. O provável substituto na lateral será Jefferson.

Por outro lado a boa notícia para a Ponte é que seu capitão Fernando Bob volta de suspensão e está confirmado para a partida. A Macaca encerrou a preparação com um treino aberto à torcida e também à imprensa na manhã de sábado, a partir das 10h30, no Majestoso. A expectativa é de casa cheia para domingo.