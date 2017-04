Ponte Preta irá tentar conquistar vantagem em casa para ter tranquilidade em Itaquera

(Foto: Hugo Alves/VAVEL.com)

A Ponte Preta irá enfrentar o Corinthians na final do Campeonato Paulista, o primeiro jogo será neste domingo, dia 30 de abril, no estádio Moisés Lucarelli. O segundo jogo será no domingo que vem, dia 07 de maio, na Arena Corinthians. A Macaca deverá tentar adquirir uma grande vantagem em casa, sendo que fora de casa a Ponte Preta deixa a desejar.

Na fase de grupos, a Ponte jogou oito vezes em casa, venceu cinco vezes, empatou duas, e perdeu apenas uma no estádio Moisés Lucarelli. Fora de casa, o time ainda não teve um retrospecto ruim, vencendo três vezes, empatando duas e perdeu três, sendo uma derrota por 5 a 2 para o São Paulo no Morumbi.

(Foto: Reprodução/ Ponte Preta)

O time de Campinas classificou nas quartas de final, nos pênaltis contra o Santos. A Ponte venceu o primeiro jogo por 1 a 0, mas perdeu muitas chances de fazer mais, e nisso deixou o Santos vivo para o jogo de volta. A equipe de Campinas finalizou 12 vezes, sendo 8 chutes para fora e 4 ao gol de Vanderlei. Na volta, essas finalizações erradas custaram caro, e o Santos venceu por 1 a 0 com gol de David Braz, levando a decisão para os pênaltis, a Ponte se classificou ganhando por 5 a 4 nos pênaltis, Aranha defendeu o do David Braz.

Time da Ponte Preta comemora a classificação no Allianz Parque (Foto: PontePress)

Na semifinal, contra o Palmeiras, a Macaca corrigiu seu erro nas finalizações, finalizou 8 vezes, sendo 2 para fora e 6 no gol de Fernando Prass. A Ponte venceu o jogo por 3 a 0, levando uma grande vantagem pro Allianz Parque. No jogo de volta, a equipe de Gilson Kleina se defendeu bem, aguentou a pressão do Palmeiras, cedeu um gol no final mas não mudou nada, graças a vantagem conquistada em Campinas.

Contra o Corinthians, a Ponte Preta espera conseguir um bom resultado em casa para ter tranquilidade na Arena Corinthians e buscar o titulo. A Macaca tem um retrospecto ruim fora de casa contra os times de série A nesse Paulista, foram três jogos, perdeu para o São Paulo por 5 a 2, para o Santos e Palmeiras por 1 a 0. No jogo da Fase de Grupos, Ponte Preta e Corinthians se enfrentaram no Moisés Lucarelli, empataram por 1 a 1, gols de Lucca para a Ponte e Léo Santos para o Corinthians.

A Macaca irá contar com o forte apoio da torcida no Moisés Lucarelli, terá sua lotação máxima, são esperados mais de 15 mil pagantes no estádio, batendo o maior público da Ponte no ano que foram 12.843 pagantes contra o Palmeiras.