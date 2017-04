Moisés Lucarelli é arma da Ponte Preta para abrir vantagem na final do Campeonato paulista

Torcida da Ponte Preta no Estadio Moisés Lucarelli ( foto: Reprodução / GettyImages)

Neste domingo ás 16 horas em Campinas, Ponte Preta e Corinthians fazem o primeiro jogo da final do campeonato Paulista. O palco desta decisão será o tradicional Moisés Lucarelli onde a equipe tem apenas uma derrota na competição e ainda não perdeu contra os chamados grandes, sendo três vitórias e um empates.

No brasileiro do ano passando, a macaca teve sua melhor campanha da história do campeonato brasileiro, das 15 vitórias do clube na competição 13 foram em campinas. Tento a 6° melhor campanha como mandante do campeonato com 72% de aproveitamento, ficando na frente de clubes como Corinthians adversário da final de domingo.

Importância de jogar primeira em casa

Jogando como mandante a Ponte Preta vem mostrando sua força deste do ano passado. Um time que perde apenas um jogo em casa no campeonato vem mostrando um sistema de jogo de boa marcação e controle da partida no momento certo. O jogo contra o Santos a equipe dominou a partida principalmente no primeiro tempo, venceu por 1 a 0 e poderia ter feito mais gols se não fosse a grande atuação do goleiro Vanderlei na tarde daquele sábado.

Contra o Palmeiras em dois jogos, foram duas vitórias, quatro gols marcados e nenhum sofrido. Na última rodada da primeira fase, William Pottker fez o único gol da partida, em um jogo mais equilibrada onde o goleiro Aranha saiu como destaque.

Já no primeiro jogo das semifinais do campeonato a macaca “engoliu” o Palmeira, os primeiros 45 minutos da partida foi de amplo domínio da equipe de campinas, com três gols em menos de 30 minutos. Willian Pottker, Lucca e Jeferson foram os responsáveis por balançar a rede. Já nos 45 minutos finais o time soube administrar o resultado e levou uma excelente vantagem para São Paulo.

Ingresso esgotados

Os ingressos para a partida em Campinas foram esgotados em menos de sete horas, foram vendidos aproximadamente 17,5 mil ingressos. O presidente da macaca, Vanderlei Pereira, em entrevista ao site oficial do clube declara que o apoio da torcida é fantástico “A torcida sabe o quão importante é dar seu apoio, o quanto o fator Majestoso ajuda o time, e todos nós acreditamos na Macaca. Queremos agradecer a todo pontepretano, tanto aquele que estará no estádio quanto aquele que acompanhará o jogo pela televisão, por estar ao lado do time neste momento importante’

No dia do jogo os torcedores já estão se mobilizando para fazer uma grande festa, foram arrecadas R$ 40 reais de casa membro da principal organizada do clube para a comprar de acessórios como sinalizadores, bandeiras faixas, apitos e fogos de artifícios, a ideia é fazer um mosaico na arquibancada central do Moisés Lucarelli.

Ponte Preta tem a 5° melhor média de público do campeonato paulista, são mais de 6.719 torcedores por jogo. O maior público da história da macaca no Moisés Lucarelli foi no campeonato paulista de 1978, Ponte Preta 1 a 3 São Paulo, foram mais de 37.274 torcedores presente ao estádio no dia 1 de fevereiro daquele ano.