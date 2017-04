Ponte Preta e Corinthians iniciam busca pelo título do Campeonato Paulista

Google Plus

Ponte Preta e Corinthians já se enfrentaram neste Campeonato Paulista, o confronto no Moisés Lucarelli terminou 1 a 1 (Foto: Fábio Leoni)

Ponte Preta e Corinthians entram em campo nesse domingo (30), às 16h00 (de Brasília), pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. De um lado, a Macaca tentando ganhar seu primeiro Campeonato Paulista. Do outro, o maior campeão paulista, o Corinthians tentando levar a taça para a casa pela vigésima oitava vez, a última foi em 2013.

A Ponte Preta eliminou na semifinal o Palmeiras, venceu o primeiro jogo no Majestoso por 3 a 0, e na volta se defendeu bem e jogou com regulamento em baixo do braço, perdeu por 1 a 0.

O Corinthians enfrentou o São Paulo na semifinal, venceu no Morumbi por 2 a 0, e empatou na Arena Corinthians por a 1 a 1.

Torcida em peso e mistério sobre escalação marcam último treino da Ponte Preta

No último treino antes de iniciar a busca pelo titulo inédito, o elenco da macaca recebeu o apoio de 1,5 torcedores na manhã deste sábado (29), no Majestoso. O treinador Gilson Kleina, manteve o suspense sobre o time titular.

“Trabalhamos a semana inteira focados e agora foi o momento de aproximar time e torcida. Importante entender esse sentimento. Todos estão vivendo intensamente essa final. Amanhã (domingo) Majestoso vai estar pleno. Que possamos ser competentes dentro dos nossos domínios” comentou Kleina.

As principais dúvidas estão na defesa. Sem Marllon, suspenso por três cartões amarelos, Fábio Ferreira e Kadu disputam a vaga. Kleina indicou que um deles será titular.

A provável escalação da Ponte tem Aranha, Nino Paraíba, Fábio Ferreira, Yago e Reynaldo; Fernando Bob, Jádson e Elton; Lucca, Clayson e Pottker.

Torcida comparece em peso no último treino no Majestoso (Foto: Raul Sauan/ PontePress)

Com presença de Roberto de Andrade, titulares do Timão treinam cobranças para duelo com a Ponte Preta. Tudo sob supervisão de duas freiras...

O técnico Fábio Carille confirmou na sexta-feira (28) a escalação do Corinthians para a primeira partida das finais do Campeonato Paulista. O meia Jadson fez tratamento durante a semana por causa de uma tendinite no joelho esquerdo, mas está liberado para jogar.

A formação do Timão é a seguinte: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

O treino deste sábado foi marcado pela presença do presidente Roberto de Andrade, o Clima foi tranquilo de apoio total. No treino, também teve a presença de duas freiras, que acompanharam atentamente todas os lances das atividades e só sairam dali quando o último jogador deixou o campo.

Os jogadores titulares treinaram pênaltis. O atacante Jô foi quem teve o melhor aproveitamento, acertando todas suas cobranças. Os meias Jadson e Maycon também treinaram. Em caso de igualdade após as duas finais, a decisão do titulo paulista será justamente nos pênaltis.

Freiras levaram toda sua Fé ao treino em apoio aos jogadores corintianos. (Foto: Diego Ribeiro)