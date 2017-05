Kleina admite que título paulista ficou distante, mas pede que time jogue pela honra em Itaquera

Google Plus

A Ponte Preta foi derrotada na tarde deste domingo (30), pelo Corinthians, por 3 a 0, no jogo de ida da final do Campeonato Paulista. O time de Campinas foi totalmente dominado em campo, jogando um futebol bem abaixo do esperado.

Após superar grandes times paulistas como Palmeiras e Santos. A Ponte Preta não conseguiu repetir o mesmo sucesso, a equipe foi dominada pelo Corinthians, dentro do Moisés Lucarelli e não conseguiu impor seu futebol.

Em entrevista coletiva após o jogo, Kleina falou sobre a derrota.

"Entendo que não houve comunicação no primeiro gol. Mas não adianta achar culpados." disse Kleina.

O treinador também falou o porquê da Ponte não conseguir criar chances de gols.

"Nosso início de jogadas foram interceptados." falou Gilson.

Kleina também falou em trabalhar ao longo da semana com dignidade para tentar rever o placar no jogo de volta. O treinador reconhece que vai ser difícil, mas diz que não vai desistir. "Não podemos jogar a toalha, pois ainda temos mais 90 minutos."

No final da coletiva, o treinador elogio à torcida que lotou o estádio, e apoiou a Ponte até o fim.

“Hoje o ponto positivo foi o nosso torcedor. Apoiou o tempo todo, a chegada foi fantástica. Realmente nós que ficamos devendo.” Disse Kleina. O treinador também falou que o ponto positivo de hoje foi o torcedor.

A Ponte Preta volta a entrar em campo no próximo domingo (07), às 16h00 (de Brasília), contra o Corinthians, na Arena Corinthians, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista. A Macaca precisa fazer no mínimo, 3 a 0 para levar para os pênaltis, ou, vencer por quatro gols de diferença para levar o título paulista para Campinas, pela primeira vez em sua história.