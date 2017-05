Ponte Preta vence e Flamengo se distancia dos líderes no Brasileirão Feminino

Com objetivos distintos, Ponte Preta e Flamengo/Marinha abriram a décima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A-1 no Estádio Moisés Lucareli, em Campinas. Anfitriã do confronto, a Macaca está numa situação complicada na competição. Isso porque, a equipe ocupa a penúltima colocação do Grupo 2, com apenas quatro pontos. Paradoxalmente, a equipe rubro-negra está na terceira colocação do Grupo 2, e continua na luta em busca dos líderes Rio Preto-SP e Santos.

Mesmo jogando fora de casa, o retrospecto das Meninas da Gávea é bom. O time perdeu apenas uma partida longe dos seus domínios. Apesar dos números favoráveis na tarde desta terça feira (2), a equipe rubro-negra saiu derrotada do duelo entre paulistas e cariocas, e a Ponte Preta saiu vitoriosa, com o placar final de 3 a 1.

No primeiro tempo da partida, o duelo entre paulistas e cariocas foi morno. Com nível técnico abaixo do esperado, a equipe da Ponte Preta levou perigo ao gol defendido por Cacá, principalmente pelo lado esquerdo do campo. Do outro lado, a equipe da Gávea, que buscava a vitória para se aproximar de vez das líderes da competição.

No entanto, as Meninas da Gávea pouco criavam. Com dificuldades na marcação e no setor ofensivo, a bola assim pouco chegava à artilheira Pâmela, que, só levou perigo à meta paulista no fim da primeira etapa. Além disso, a equipe carioca também encontrava dificuldades no setor defensivo. E, foi assim, que aos 40 minutos do primeiro tempo, após erro na zaga rubro negra, que Tamires abriu o placar, colocando a Ponte Preta na frente no marcador.

Na segunda etapa do jogo, pouca coisa mudou. Ainda com muitas dificuldades, o Fla não criou oportunidades de perigo ao gol paulista. De forma paradoxa, a equipe de Campinhas buscava administrar a vantagem conquistada no primeiro tempo do jogo, e, com uma excelente marcação, não dava espaços à equipe visitante. Aos 35 minutos da etapa final, após excelente jogada pela lateral, Alice apareceu na pequena área, empurrando a bola para o fundo da rede e ampliando a vantagem da Ponte Preta.

A partida, que parecia definida ganhou emoção ao fim, quando aos 42 minutos, após falha da goleira paulista, Gabrielli diminuiu para o Flamengo. Com isso, a equipe rubro negra tentou exercer uma pressão nos últimos minutos de jogo, chegando com perigo ao gol da Macaca por duas vezes. Mas, em um contra ataque, após falha da zagueira Ana Clara, Alice marcou seu segundo gol no jogo e o terceiro para as donas da casa e, assim, a Ponte Preta conquistou uma vitória importante em sua luta contra o rebaixamento, chegando assim aos sete pontos ganhos.

Com o resultado, o Flamengo estacionou na terceira colocação, com 18 pontos, não se distanciando dos líderes paulistas do Grupo 2. que ainda jogarão nesta rodada. A derrota para a Macaca pode significar um grande problema para a equipe rubro-negra. Isso porque, na próxima semana, as Meninas da Gávea encaram, fora de casa, o Santos, concorrente direto pela liderança que ocupa a segunda colocação da competição, com 22 pontos ganhos. Já a Ponte Preta realiza um confronto paulista, também fora de casa, contra a Ferroviária pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A-1.