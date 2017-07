Em noite de Rodrigão, Bahia vence em Campinas e amplia jejum da Ponte Preta

Nesta quarta-feira (12), a Ponte Preta enfrentou o Bahia pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E mesmo jogando fora de casa, o time baiano não tomou conhecimento e fez 3 a 0, com dois gols de Rodrigão e um de Renê Júnior.

Com a vitória, o Tricolor baiano pulo para a 13ª posição, já a Ponte caiu para a 16ª posição na tabela. As duas equipes voltam a jogar no domingo (16). O Bahia volta a jogar em Salvador, onde receberá o Avaí em Pituaçu às 19h. A macaca vai até o Rio Grande do Sul para enfrentar o Grêmio às 16h.

Rodrigão brilha logo no começo

A missão do Bahia não era das mais fáceis, a Ponte tinha ótima campanha jogando no Moisés Lucarelli, enquanto isso, o time baiano estava a sete jogos sem vencer e buscava recuperação.

Mas a vantagem da Ponte desapareceu logo no começo da partida. Aos três minutos, Zé Rafael cobrou falta e Rodrigão de cabeça, fez 1 a 0 para o esquadrão baiano.

Com a vantagem no placar, o time do técnico Jorginho recuou e esperou a Ponte Preta tomar as iniciativas, e até ofereceu espaço para o time da casa, que pecava nas finalizações.

Na melhor chance do time da casa, Jadson recebeu belo passe, bateu firme e viu Jean fazer ótima defesa, na sequência a bola explodiu na trave e o zagueiro aliviou. Sem boas chances, o técnico da Macaca mudou antes do intervalo, tirando Claudinho e colocando Yuri no seu lugar.

Rodrigão marca novamente e sai machucado

O segundo tempo começou novamente com um gol para o Bahia, e de novo, com Rodrigão. Depois de um chutão de Lucas Fonseca, a bola sobrou para o artilheiro do tricolor, que driblou o goleiro Aranha e fez 2 a 0 para o Bahia.

Depois de tomar o segundo gol, a Ponte Preta ainda tentava pressionar e Gilson Kleina mexeu no time, tirando Jadson e colocou Xuxa. Apesar das mudanças, o time da casa continuava previsível e pouco assustava o goleiro Jean.

Já o Bahia se defendia bem e buscava espaços para matar a partida no contra-ataque. E o time baiano segurava o jogo e não deixava a Ponte assustar. Aos 39 minutos, foi a vez da “lei do ex” aparecer no Moisés Lucarelli, Renê Júnior recebeu belo passe de Vinícius e fez 3 a 0 para o Bahia.