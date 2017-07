Jogo Ponte Preta x Coritiba AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos agora a transmissão da partida entre Ponte Preta x Coritiba, válida pela 15º rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no estádio Moisés Lucarelli, nesta quarta-feira (19), às 21h.

No histórico do confrontos pelo Brasileirão, as duas equipes só se enfrentaram em 20 oportunidades. No entanto, o duelo é bem equilibrado. São oito vitórias para a Ponte Preta, sete triunfos para o Coritiba e cinco empates entre ambos. A última partida aconteceu pela última rodada da competição no ano anterior. Também no Majestoso, a macaca saiu vitoriosa pelo placar de 2 a 0 (gols de Ravanelli e William Pottker).

Se recuperando de lesão, o zagueiro Werley ainda não volta ao time nesta rodada. Assim como o lateral Léo, os meias Alan Santos e Tiago Real, e o atacante Iago. Suspenso pelo STJD em 15 partidas, Kléber é outro atleta que desfalca a equipe. O gladiador só deve voltar aos gramados no meio de setembro.

A boa notícia para o técnico Pachequinho fica por conta do zagueiro Márcio, ele volta ao time após cumprir suspensão contra o Fluminense. O jogador deve atuar na vaga de Walisson maia, que saiu de campo lesionado no último domingo. Para o confronto contra a Ponte Preta, o Coxa não poderá contar com o atacante Alecsandro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Também buscando recuperação na competição. o Coritiba possui 19 pontos ganhos e ocupa a 12º colocação. Apesar da goleada contra o Avaí após uma sequência de sete jogos sem vitória. o time curitibano voltou a ser derrotado na rodada anterior, dessa vez pelo Fluminense. Agora, busca outro triunfo fora de casa para encostar na parte de cima da tabela.

O técnico Gilson Kleina deve promover duas mudanças no Ponte. Após estrear contra o Grêmio na rodada anterior, o volante Jean Patrick é cotado para ganhar a vaga de Naldo no time titular. Regularizado, o lateral Danilo Barcelos pode fazer sua estreia na equipe, ele entra no lugar de Jeferson.

Além dos três jogadores, dois estrangeiros aguardam a regularização da documentação para poderem ficar à disposição do técnico Gilson Kleina. São eles: o atacante boliviano Luis Alí, e o volante paraguaio Jorge Mendoza.

Para tentar se reerguer, a Ponte foi ao mercado brasileiro na janela de contratações. O lateral-esquerdo Danilo Barcelos, que estava no Atlético Mineiro, e os atacantes Maranhão e Zé Roberto, contratados junto à Fluminense e Criciúma, respectivamente, são os novos reforços da macaca para a sequência da temporada. Os dois primeiros já estão regularizados e aptos para estrear no duelo contra o coxa.

Ocupando a 16º colocada com 15 pontos ganhos, a Ponte Preta quer voltar a usar o fator casa a seu favor no Brasileirão. Vindo de derrota para o Grêmio e com apenas um ponto conquistado nos últimos cinco jogos, a macaca ligou o alerta da zona da degola e precisa de uma vitória para respirar na competição.