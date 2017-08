Com promessa de bom público, Ponte Preta recebe o Vasco no Brasileirão

INCIDENCIAS: Jogo entre Ponte Preta e Vasco, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Moises Lucarelli.

Ponte Preta e Vasco farão, nesse domingo (6), um dos jogos da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, que será disputado no Moisés Lucarelli às 19h, será apitado por Sandro Meira Ricci, auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Carvalho Van Gasse, ambos árbitros FIFA do Rio de Janeiro.

As duas equipes, apesar de virem de derrotas, vivem situações diferentes na tabela: a Ponte, mesmo estando a dois pontos da zona de rebaixamento, tem um jogo a menos já que a partida contra o Fluminense foi adiada por contra da tragédia envolvendo o filho de Abel Braga. Se vencer, a Macaca, dependendo da combinação de resultados, pode terminar na nona colocação.

Já o Vasco, que, há algumas rodadas atrás almejava até uma briga por vaga no G6, está ladeira à baixo: com muitos desfalques, o treinador Milton Mendes é obrigado a apostar nos jovens garotos vindo da base cruzmaltina. A estratégia, porém, não vem dando muito certo e a equipe vem de duas derrotas seguidas, perdendo três posições durante esse tempo.

Na última rodada, a Ponte não conseguiu segurar o Vitória no Barradão e perdeu por 3 a 1, dando fim a uma sequência de duas vitórias seguidas. O Vasco, por sua vez, teve uma das suas piores atuações no ano e perdeu, em Volta Redonda, para o Cruzeiro por 3 a 0.

Ao longo da história, os jogos entre Vasco e Ponte Preta por campeonatos brasileiros apresentam números equilibrados: oito vitórias para o time carioca, 11 empates e seis vitórias para o time do interior de São Paulo. Na última vez que se enfrentaram, pelo Brasileirão de 2015, o Cruzmaltino derrotou a Macaca por 1 a 0 no Moisés Lucarelli.

Ponte aposta em limitação defensiva do Vasco e presença do torcedor para conquistar a vitória

De um lado, o vice-artilheiro do campeonato, do outro, a terceira defesa mais vazada da competição. É, a partir disso, que a equipe do treinador Gilson Kleina espera conquistar três pontos. O atacante Lucca, vivendo ótima fase, é a grande esperança de gols da Macaca pra cima do Vasco, que saiu apenas de campo sem levar gols em apenas três ocasiões nessa edição do Campeonato Brasileiro.

A equipe, buscando uma maior interação com o torcedor, abriu o treino da última sexta (4) para a torcida. Além disso, o sócio-torcedor com a mensalidade em dia terá o direito de levar um acompanhante de graça e também haverá uma promoção de ingressos, que custarão R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Na manhã de domingo, os jogadores estarão na loja oficial do clube para uma sessão de autógrafos, comemorando o lançamento da nova camisa 2 da equipe.

“Que o nosso torcedor invada o Moisés Lucarelli, que assim ele faz a diferença. Nossa torcida ajuda os jogadores e esse confronto é importantíssimo para nossas pretensões. Temos totais condições de fazer os três pontos, com todo respeito ao Vasco” – disse o treinador Gilson Kleina.

Renato Cajá e Aranha, que não treinaram na sexta, foram ao campo normalmente no último treino e estão confirmados para a partida. Desse jeito, a Ponte Preta irá com a sua força máxima – com exceção de Fernando Bob e João Vitor, que se recuperam de lesões. O jogo marcará o reencontro de Rodrigo com o Vasco, clube no qual foi capitão e titular absoluto nos últimos anos.

Ambiente não é dos melhores, mas Vasco aposta na base para reverter situação ruim

Vindo de duas derrotas consecutivas em Volta Redonda, já que cumpre punição e não pode jogar em São Januário, o ambiente do Vasco após a partida contra o Cruzeiro não foi dos melhores. Insatisfeitos com algumas atitudes do treinador Milton Mendes, os jogadores se reuniram no último sábado (5) sem a presença de nenhum membro da comissão técnica para conversarem sobre algumas atitudes do técnico.

Da equipe que esteve em campo no último compromisso da equipe, apenas uma mudança está confirmada: Rafael Marques, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, dará lugar a Breno, que voltará após ficar um tempo afastado por um problema muscular, e vai jogar ao lado de Lucas Rocha. Jomar, mesmo recuperado de lesão, não foi relacionado para a partida.

No último treino realizado antes da partida, Milton Mendes treinou duas variações da equipe. Sacando Escudero do time titular, o treinador treinou com Mateus Vital por uma parte do coletivo e Wellington na outra. Se caso escolha a primeira opção, o Vasco será um time mais ofensivo, com três jogadores atrás do atacante; Se for pela outra, entrará com uma equipe mais defensiva, com a presença de três volantes.

O meio campo Nenê continua fora por não chegar em um consenso com a diretoria do clube após uma polêmica envolvendo o jogador, que pediu para não jogar a partida contra o São Paulo. Além disso, o lateral Ramon não se recuperou de um estiramento na coxa e não jogará. Recém-contratado, o zagueiro Anderson Martins ainda não tem condições de jogo e deve estrear na próxima semana, no jogo contra o Palmeiras.

“Vivemos momentos bons há menos de um mês. O Vasco estava muito bem, estava em sexto, brigando por Libertadores. Éramos os melhores há duas, três semanas atrás. Hoje nós não somos os piores. É isso que o torcedor do Vasco tem que entender. Nossa mentalidade não está voltada para brigar contra o Z-4. Nem sequer passa por nossa cabeça. Estamos voltados à primeira metade da tabela. A partir do momento que começarmos a olhar para baixo, estaremos diminuindo isso que a gente está vestindo. E o que a gente está vestindo não merece que fiquemos olhando para baixo, merece estarmos olhando para cima” – disse o volante Jean em entrevista coletiva após o treino.