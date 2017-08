Jogo Ponte Preta x Vasco ao vivo no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Boa noite, torcedor! Acompanhe conosco a partida entre Ponte Preta x Vasco ao vivo válida pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro.

A Ponte Preta aposta na limitação defensiva do Vasco e no bom momento que vive o atacante Lucca para superar o Cruz-maltino dentro casa.

O atacante é artilheiro do Brasileirão com 10 gols, ao lado de Henrique Dourado, do Fluminense. E tem se destacado, principalmente, nos jogos dentro do Moisés Lucarelli.

A Macaca abaixou os preços dos ingressos para poder lotar o estádio e ter mais um fato para fazer pressão em no Vasco.

"Que o nosso torcedor invada o Moisés Lucarelli, que assim ele faz a diferença. Nossa torcida ajuda os jogadores e esse confronto é importantíssimo para nossas pretensões. Temos totais condições de fazer os três pontos, com todo respeito ao Vasco” – disse o treinador Gilson Kleina.

Mesmo ocupando a 10° colocação na tabela, o Vasco não vive o melhor dos momentos.

Após uma bela vitória contra o Atlética-MG, no Horto, o time comandado por Milton Mendes sofreu dois revés seguidos contra Atlético-PR e Cruzeiro dentro de casa.

A sequência de mal resultados fez com que a torcida do Gigante da Colina pressionasse a diretoria para demitir o treinador.

“Vivemos momentos bons há menos de um mês. O Vasco estava muito bem, estava em sexto, brigando por Libertadores. Éramos os melhores há duas, três semanas atrás. Hoje nós não somos os piores. É isso que o torcedor do Vasco tem que entender. Nossa mentalidade não está voltada para brigar contra o Z-4. Nem sequer passa por nossa cabeça. Estamos voltados à primeira metade da tabela. A partir do momento que começarmos a olhar para baixo, estaremos diminuindo isso que a gente está vestindo. E o que a gente está vestindo não merece que fiquemos olhando para baixo, merece estarmos olhando para cima” – disse o volante Jean em entrevista coletiva após o treino.

Mesmo com o mal momento, os torcedores têm se orgulhado muito de poder contar com Paulinho e Paulo Vitor, dois garotos de 17 e 18 anos, respectivamente, que vieram da base do clube e têm se mostrado prontos para a ajudar o time de São Januário, e já marcaram três gols neste Brasileirão ( dois de Paulinho, um de Paulo Vitor).